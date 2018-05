Labdarúgó NB I - Nem bírt egymással a Haladás és az Újpest

Nem bírt egymással a Haladás és az Újpest

Az Újpest 1-1-es döntetlent ért el a Swietelsky Haladás otthonában szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában.



Az új stadionjukban változatlanul veretlen szombathelyiek egy esetleges győzelemmel nagy lépést tettek volna a bennmaradás felé, így azonban a hátralevő két fordulóban továbbra is élvonalbeli tagságuk meghosszabbításáért kell harcolniuk.



A lila-fehérek - akik szerdán a Puskás Akadémiával játszanak a Magyar Kupa döntőjében - még mindig versenyben vannak a harmadik helyért.



OTP Bank Liga, 31. forduló: Swietelsky Haladás-Újpest FC 1-1 (1-0)

Szombathely, 5882 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Németh Má. (9.), illetve Zsótér (49.) sárga lap: Litauszki (37.), Kálnoki-Kis (82.) Swietelsky



Haladás:

Király - Schimmer (Jancsó, a szünetben), Wils, Kolcák, Bosnjak - Grumic - Mészáros K. (Medgyes, 9.), Németh Má. (Ramos, 58.), Rácz, Jagodics - Williams



Újpest FC:

Pajovic - Balázs, Kálnoki-Kis, Litauszki, Mohl (Szűcs, 33., Cseke, 78.) - Nwobodo, Sankovic - Pauljevic, Onovo, Zsótér (Tischler, 86.) Novothny



Mindössze kilenc perc telt el a találkozóból, amikor előnybe került a hazai csapat, ez pedig alapjában határozta meg az első félidőt. Az újpestiek szinte végig fölényben futballoztak az első negyvenöt percben, de a házigazdák a vezetés birtokában nem is erőltették a támadásokat, és higgadtan védekeztek. A fordulást követően gyorsan egyenlített az Újpest, Zsótér Donát szépségdíjas kapufás góllal egalizált. A játékrész közepén Novothny Soma fordíthatott volna, de a veterán Király Gábor hárított. Az utolsó percekre megélénkült a találkozó, a 87. percben Ramos - illetve a kipattanóból Williams - révén úgy tűnt, a meccslabdát a Haladás rontotta el. Nem sokkal később viszont Tischler Patrik lábában maradt az újpesti győztes gól, igaz, a kipattanót Novothny befejelte, de a játékvezető les miatt nem adta meg a találatot.



Az éllovas Videoton legyőzte a sereghajtó  Vasast

Az éllovas Videoton legyőzte a sereghajtó Vasast szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában.



OTP Bank Liga, 31. forduló: Vasas-Videoton 0-3 (0-1)

Szusza Ferenc Stadion, 1200 néző, v.: Berke

gólszerzők: S. Scepovic (5.), Kovács I. (57.), Tamás K. (91.)

sárga lap: James (23.), Egerszegi (24.), Ádám (32.), Murka (79.), illetve Hadzic (23.), Kovács I. (60.), Pátkai (77.)



Vasas:

Nagy G. - James (Vaskó, 70.), Benes, Ristevski - Vogyicska (Laczkó, 66.), Murka, Egerszegi, Barczi, Hangya - Gaál, Ádám (Pavlov, 58.)



Videoton:

Kovácsik - Nego, Juhász R., Vinícius, Stopira - Pátkai, Varga J., Nikolov (Tamás K., 91.) - Kovács I. (Huszti, 89.), Hadzic, S. Scepovic (M. Scepovic, 74.)



Stefan Scepovic az 5. percben vezetéshez juttatta a Videotont, amely rövid ideig még mezőnyfölényben játszott. Azt követően viszont a kiesés elkerüléséért harcoló Vasas átvette az irányítást a védekezésre koncentráló és a játékot lassító székesfehérváriakkal szemben, de gólveszélyes helyzetet a házigazdák sem tudtak kidolgozni. A félidő közepén négy sárga lapot osztott ki Berke Balázs játékvezető, hogy megfékezze az indulatokat, mert a játékosok többet foglalkoztak egymással, mint a labdával. A második félidő második helyzetéből megduplázta előnyét a vendégcsapat - Kovács István volt eredményes -, ami a találkozó addig közepes tempóját tovább lassította. Időbe telt, amíg a cserékkel felfrissített Vasas próbált helyzeteket kialakítani, de a hazaiak sokat hibáztak mezőnyben, így még szépíteniük sem sikerült. A fehérváriak néhány kontrából több veszélyes lehetőséget alakítottak ki, de előnyüket a hajráig nem tudták növelni. Akkor azonban a csereként alig fél perce pályán lévő Tamás Krisztián értékesített egy ziccert. A két csapat szezonbeli harmadik összecsapásán először szerzett pontot a vendégcsapat, s mindjárt hármat. A Videoton februárt követően ismét legyőzte a Vasast.



Öngóllal, tíz emberrel győzött a DVTK

A Diósgyőr csaknem hatvan percet emberhátrányban játszva gyűjtötte be hazai pályán a három pontot a Paks ellen a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában. A bennmaradásért küzdő DVTK - amely előzőleg sorozatban kilenc mérkőzésen maradt nyeretlen, ráadásul a legutóbbi hat alkalommal ki is kapott - paksi öngóllal nyert szombaton. A paksiak a bajnokság korábbi szakaszában idegenben és otthon is legyőzték a diósgyőrieket és tavasszal először szenvedtek vereséget vendégként.



OTP Bank Liga, 31. forduló: Diósgyőri VTK-Paksi FC 1-0 (1-0)

Miskolc DVTK Stadion, 4036 néző, v.: Szőts

gólszerző: Bartha (26., öngól)

sárga lap: Rados (89.), Ugrai (92.), illetve Szabó J. (17.), Hajdú (65.), Gévay (92.) piros lap: Lipták (35.)



Diósgyőri VTK:

Rados - Nagy T., Lipták, Brkovic, Bárdos - Kocsis, Busai - Varga J. (Karan, 47.), Hasani (Joannidisz, 66.), Ugrai - Bacsa (Szarka, 82.)



Paksi FC:

Rácz - Vági, Fejes, Gévay, Szabó J. - Simon Á., Kecskés (Simon A., 68.), Hajdú (Nikházi, 68.) - Haraszti, Hahn (Szakály D., 85.), Bartha



Az első félidő első felében a vendégek elképzelése szerint alakult a játék, stabil védekezésből több veszélyes támadást vezettek, miközben a diósgyőriek nem tudtak kialakítani helyzetet. Aztán mégis ők szereztek vezetést: szöglethez jutottak, a jobbról beívelt labda pedig a paksi Bartháról pattant a kapuba. Tíz perccel a játékrész vége előtt viszont emberhátrányba került a DVTK. A kapuból kilépő Rados szabálytalanul állította meg a 16-os előtt Hahnt, a játékvezető pedig piros lapot mutatott fel a támadót a kapus felé lökő Liptáknak. A megítélt szabadrúgás volt a paksiak legnagyobb gólszerzési lehetősége az első 45 percben, de Haraszti jócskán a kapu fölé tekert. A fordulás után nagy mezőnyfölényt alakított ki, sok támadást vezetett az emberelőnyben futballozó Paks, de a Diósgyőr eredményesen védekezett, ezzel fontos győzelmet aratott, és a 11. helyről a 10.-re lépett előre.



A Balmazújváros nyerte a hajdúsági rangadót

A Balmazújváros hazai pályán meglepetésre 4-0-ra legyőzte a harmadik Debreceni VSC-t a labdarúgó OTP Bank Liga szombati, 31. fordulójában. Horváth Ferenc együttese négy nyeretlen találkozót követően gyűjtötte be ismét a három pontot, mellyel elmozdult a sereghajtó pozícióból. A piros-fehérek viszont a vereségükkel elveszthetik az Európa Liga-indulást érő harmadik helyüket, ha a forduló esti zárómeccsén a tavalyi bajnok Budapest Honvéd pontot szerez a Ferencváros ellen.



OTP Bank Liga, 31. forduló: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Debreceni VSC 4-0 (1-0)

Balmazújváros, 1808 néző, v.: Kassai

gólszerzők: Andric (36.), Vajda (47.), Rus (65.), Arabuli (89.) sárga lap: Andric (32.), illetve Varga K. (91.)



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő:

Horváth L. - Habovda, Rus, Tamás, Uzoma - Vajda (Kamarás, 79.), Sigér, Maiszuradze, Batarelo (Haris, 73.) - Andric (Zsiga, 77.), Arabuli



Debreceni VSC:

Kosicky - Filip (Bódi, a szünetben), Kinyik, Szatmári, Barna - Kusnyír, Tőzsér - Könyves (Takács, 52.), Sós (Tisza, 71.), Varga K. - Tabakovic



Az első félidő jobbára kiegyenlített mezőnyjátékot hozott, a két kapusnak alig volt dolga. Ennek ellenére a hazai csapat vonulhatott előnnyel az öltözőbe, mert Filip labdaeladását sikerült "megbüntetni" Andric szép lövésével, amely a jobb alsó sarokban kötött ki. A folytatás szinte azonnal egy újabb balmazújvárosi góllal indult. A vendégek a kétgólos hátrány ellenére sem tudtak újítani, továbbra is a hazaiak futballoztak veszélyesebben, Rus fejesgólja pedig végleg eldöntötte a három pont sorsát. A hajrában még fölényesebbé tette sikerét a Balmazújváros, így simán gyűjtötte be a bennmaradásért vívott harcban számára létfontosságú győzelmet.



Felcsúti győzelmével fontos lépést tett a  bennmaradás felé a Mezőkövesd

Mezőkövesd 2-1-re győzött a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában, szombaton, ezzel fontos lépést tett a bennmaradás felé.



OTP Bank Liga, 31. forduló: Puskás Akadémia FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2 (0-2)

Felcsút, 600 néző, v.: Solymosi



gólszerző: Hegedűs J. (82.), illetve Pillár (11.), Cseri (40.)

sárga lap: Perosevic (32.), Hegedűs J. (91.), illetve Koszta (88.)



Puskás Akadémia:

Hegedüs - Osváth, Heris, Hegedűs J., Poór - Bacelic-Grgic (Szakály, 57.), Balogh B. - Szécsi (Márkvárt, a szünetben), Radó (Diallo, a szünetben), Perosevic - Henty



Mezőkövesd:

Dombó - Farkas, Pillár, Katanec, Vadnai - Cseri (Oláh, 85.), Szeles, Iszlai - Koszta (Novák, 90.), Drazic, Bognár (Szalai, 81.)



Esőben indult a találkozó, amelyen korán előnybe került a kiesés elől menekülő Mezőkövesd. A mezőnyben a Puskás Akadémia akarata érvényesült, ám helyzetekig nem jutott el, a vendégcsapat viszont kétgólosra növelte a különbséget a pihenő előtt. A szünetben kettős cserét hajtott végre a Puskás Akadémia, s bár a fordulást követően még hosszú ideig nem tudott nagy veszélyt kialakítani, a hajrában sikerült szépítenie. Egyenlíteni viszont már nem tudott, így a Mezőkövesd fontos három ponttal távozott Felcsútról.



Újabb döntetlent játszott a Ferencváros

A Ferencváros 1-1-es döntetlent ért el a címvédő Budapest Honvéd vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 31. fordulójában, így a második helyen álló zöld-fehérek hátránya három pontra nőtt a listavezető Videotonnal szemben.



OTP Bank Liga, 31. forduló: Budapest Honvéd-Ferencváros 1-1 (0-0)

Bozsik József Stadion, 4680 néző, v.: Farkas Á.

gólszerző: Lanzafame (69., - 11-esből), illetve Blazic (49.)

sárga lap: Lanzafame (4.), Holender (41.), Gazdag (62.), illetve Dibusz (69.), Böde (70.), Botka (87.)



Budapest Honvéd:

Gróf - Heffler, Kamber (Kosút, 36.), Bobál - Holender, Pölöskei, Gazdag, Banó-Szabó (Tömösvári, 25.), Kukoc (Danilo, 61.) - Eppel, Lanzafame



Ferencváros:

Dibusz - Botka, Blazic, Leandro, Sternberg - Spirovski, Gorriaran (Batik, 85.) - Varga R., Nagy D. (Lovrencsics B., 78.), Paintsil (Gerogijevic, 82.) - Böde



Az első félidő jó iramú, küzdelmes játékot hozott, mindkét oldalon kimaradt helyzetekkel, amelyekből nem volt túl sok. A felvonás elején Eppel fejesét, majd lövését védte Dibusz, a vendégektől a hajrában Nagy Dominik veszélyeztetett, de az ő csúsztatása nem találta el a kaput. A két lehetőség között a kispestiek sérülés miatt kétszer cseréltek kényszerűségből, míg Böde gyanús körülmények között esett el Gazdag szorításában a kispesti tizenhatoson belül, de a játékvezető nem látott szabálytalanságot. A 49. percben Blazic góljával szerzett vezetést a vendégcsapat: a védő egy sarokrúgás után lecsorgó labdát lőtt a kapuba egy lépésről. A Honvéd rákapcsolt, de csak azt követően jelentett gólveszélyt, hogy a lendületes Danilo pályára lépett. A játékrész közepén egyre közelebb került a vendégek kapujához a kispesti alakulat, majd Lanzafame az ellene elkövetett szabálytalanság miatt - az olasz támadó Dibuszban akadt el - megítélt büntetőből egyenlített. A parázs hajrában Eppel, illetve a túloldalon Böde, Paintsil és a hosszabbításban Varga Roland előtt adódott meccslabda, de az eredmény már nem változott. A lefújás előtt Thomas Dollt, a ferencvárosiak edzőjét elküldték a kispadtól. A Honvéd legutóbb tavaly áprilisban nyert a Ferencváros ellen, amelytől azóta kétszer kikapott. A ferencvárosi együttes sorozatban harmadszor játszott döntetlent.