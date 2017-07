Labdarúgó NB I - Pontot lopott a Fraditól a Puskás Akadémia

OTP Bank Liga, 1. forduló: Vasas-DVTK 0-2 (0-1)

OTP Bank Liga, 1. forduló: Videoton FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-1 (0-1)

OTP Bank Liga, 1. forduló: Ferencváros-Puskás Akadémia 1-1 (1-1)

A labdarúgó OTP Bank Liga góllövőlistája:

1 gólos: Andric (Balmazújváros), Bobál D. (Honvéd), Ferenczi J. (DVSC), Gohér (Mezőkövesd), Hudák (Mezőkövesd), Lanzafame (Honvéd), Lazovic (Videoton), Papp K. (Paks), Pauljevic (Újpest), Szakály D. (Paks), Szakály P. (Puskás Akadémia), Szarka (DVTK), Varga R. (Ferencváros), Vela (DVTK), Windecker (Újpest)

A Diósgyőr 2-0-ra nyert a Vasas vendégeként a Szusza Ferenc Stadionban vasárnap, a labdarúgó OTP Bank Liga 2017/18-as szezonjának nyitófordulójában.Szusza Ferenc Stadion, 2514 néző, v.: Bognár T.gólszerző: Vela (5.), Szarka (73.)sárga lap: Ristevski (36.), Kulcsár T. (67.), Vida (87.), illetve Vela (38.), Nono (66.), Makrai (70.), Tóth B. (93.)Vasas:Kamenár - Burmeister, Ristevski, Simunek, Hangya - Szivacski (Vaskó, a szünetben), Vida, Murka - Kleisz, Pavlov (Ádám, 75.), Remili (Kulcsár T., a szünetben)DVTK:Rados - Eperjesi, Karan, Tamás, Forgács (Oláh B., 70.) - Vela, Busai, Nono, Óvári - Szarka (Tóth B., 88.), Joannidisz (Makrai, 55.)A kezdés utáni percekben a vendégek nyomás alá helyezték a Vasas kapuját. A DVTK az 5. percben Vela révén előnybe került, s a folytatásban is aktívabb és kapura veszélyesebb maradt. A Vasas ritkán tudott támadást vezetni, inkább felívelt labdákkal próbált zavart kelteni.Az angyalföldi együttes fordulás után sem talált fogást a sokat futó, egymást rendre kisegítő diósgyőrieken. A vendégek a 73. percben Szarka Ákos fejesével megduplázták az előnyüket, a hajrában a Vasas szépíteni sem tudott.Felcsút, 1792 néző, v.: Iványigólszerző: Lazovic (51.), illetve Andric (17.)sárga lap: Nego (13.), Juhász R. (72.), Barczi (77.), illetve Rus (24.), Vajda (32.), Horváth L. (65.)Videoton:Kovácsik - Szolnoki (Géresi 46.), Juhász R., Vinícius, Stopira - Nego, Hadzic (Barczi 62.), Pátkai, Suljic - Lazovics, Scsepovics (Maric 78.)Balmazújváros:Horváth L. - Habovda, Rus, Tamás L., Uzoma - Vajda, Kovács Á. (Batarelo 71.), Haris, Sigér, Zsiga (Fekete Á. 59.) - Andric (Virág A. 80.)A mérkőzés elején a Videoton volt fölényben, de az újonc Balmazújváros egyáltalán nem játszott megilletődötten, és Andric jóvoltából a vezetést is megszerezte. A hazaiakat a bekapott gól sem igazán rázta fel, a fehérvári szurkolók többször füttyszóval jelezték nemtetszésüket.A fordulást követően egyenlített a hazai gárda, Lazovics volt eredményes fejjel. A Videoton a folytatásban nagy nyomás alatt tartotta a vendégek kapuját, újabb gólt azonban nem tudott szerezni.Groupama Aréna, 6087 néző, v.: Andó-Szabógólszerzők: Varga (41.), illetve Szakály (24.)sárga lap: Batik (14.), Rui Pedro (45.), Koch (54.), illetve Vanczák (8.), Szakály (24.), Márkvárt (45.), Poór (50.)Ferencváros:Dibusz - Lovrencsics G., Batik, Leandro (Koch, 15.), Botka - Gorriaran, Gera - Bőle, Rui Pedro (Hajnal, 70.), Varga (Moutari, 60.) - Lovrencsics B.Puskás Akadémia:Danilovic - Poór, Heris, Vanczák, Spandler - Mevoungou - Prosser (Molnár G., 68.), Márkvárt, Balogh B., Szakály P. (Bacelic-Grgic, 44.) - Radó (Diallo, 54.)A Ferencváros kezdte aktívabban a találkozót, a vezetést mégis a vendégek szerezték meg egy félpályás előreívelést követően. A zöld-fehérek nyomása még a szünet előtt góllá érett szabadrúgásból.A második félidőben is többször veszélyeztetett a Ferencváros, ám érvényes találatot egyik fél sem szerzett.A 78. percben az alig nyolc perccel korábban beállt Hajnal maradt a földön egy ütközés után. Elvesztette eszméletét, így hordágyon vitték le a pályáról, majd agyrázkódás gyanújával kórházba szállították. A Ferencváros cserelehetőség híján emberhátrányban fejezte be a találkozót.A címvédő Honvéd győzelemmel, a legutóbb ezüstérmes Videoton pedig hazai döntetlennel kezdte a labdarúgó OTP Bank Liga 2017/18-as szezonját.A nyitófordulóban a kispestiek a Haladást múlták felül, a székesfehérváriak az újonc Balmazújváros ellen vesztettek pontokat.Az elmúlt idény bronzérmese, a Vasas pályaválasztóként kapott ki a Diósgyőrtől.OTP Bank Liga, 1. forduló:Paksi FC-Újpest FC 2-2Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2Budapest Honvéd-Swietelsky Haladás 2-0Vasas-Diósgyőri VTK 0-2Videoton FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-1Ferencváros-Puskás Akadémia 1-11. Budapest Honvéd 1 1 - - 2-0 3 pont2. Diósgyőri VTK 1 1 - - 2-0 33. Mezőkövesd Zsóry FC 1 1 - - 2-1 34. Paksi FC 1 - 1 - 2-2 15. Újpest FC 1 - 1 - 2-2 16. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1 - 1 - 1-1 17. Videoton FC 1 - 1 - 1-1 18. Puskás Akadémia 1 - 1 - 1-1 19. Ferencváros 1 - 1 - 1-1 110. Debreceni VSC 1 - - 1 1-2 011. Swietelsky Haladás 1 - - 1 0-2 012. Vasas 1 - - 1 0-2 0