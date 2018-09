Lakatos Rita: nagyon megijedtem, hogy sosem lesz a régi a mosolyom

"Nagyon megijedtem, hogy sosem lesz a régi a mosolyom, ennek ellenére tényleg nem mondaná meg senki, hogy mi történt velem" - nyilatkozta az irányító csütörtökön a magyar szövetség (MKSZ) honlapján.



A Debrecenben rendezett júliusi világbajnokság döntőjének 44. percében Lakatos egy támadás során összefejelt norvég ellenfelével, azonnal le kellett cserélni és kórházba szállították, ezért nem ünnepelhette együtt csapattársaival a 28-22-es győzelmet. Két foga bánta az ütközést, az ínye is megsérült, és eleinte még a beszéd is nehezére esett.



A csapatkapitány nyolc mérkőzésen 21 góllal járult hozzá a magyar csapat világbajnoki címéhez.



"Nem kell felfújni ezt az egészet, hiszen ha bokszoló lennék, vagy hokijátékos, akkor ez csak egy rutinbaleset lenne. Ez bárkivel megtörténhet, de nem szabad összekeverni például egy komolyabb keresztszalag-sérüléssel. Voltak fájdalmaim, de a fogorvostudomány fejlettségének köszönhetően ez elenyésző volt" - mesélte az irányító.



Lakatos a Győri Audi ETO KC játékosa, de az előző szezon kölcsönben a Vác csapatában töltötte, a következő idényben pedig a norvég élvonalbeli Byasen kézilabdázója lesz. Mint kifejtette, a sérülése óta érezhetően lelassult a játéka, ezért most dolgoznia kell azon, hogy minél dinamikusabb legyen.



"Emellett pótolni szeretném azokat a hiányosságaimat, amikre eddig nem jutott lehetőségem. Gondolok itt nagyon sok technikai elemre, vagy lövésre, ezen kívül pedig szeretném fejleszteni a kondíciómat" - mondta.