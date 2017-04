Lampard megnevezte a Premier League történetének legjobb védőjét

A 36 éves legendás játékos a teljes karrierjét az angol bajnokság jelenlegi listavezetőjénél töltötte, 713 hivatalos meccsen lépett pályára a gárda színeiben. A mostani kiírásban ugyanakkor mindössze öt bajnoki mérkőzésen számított rá Antonio Conte vezetőedző, s február óta egyáltalán nem kapott lehetőséget.



A februárban visszavonult, 106-szoros válogatott Lampard több mint 400 meccsen szerepelt a Kékeknél, s 211 góljával a klub örökranglistájának élén áll.



"A Chelsea elképesztő időszakának utolsó, még álló embere. Nagy öröm volt a Premier League történetének legjobb hátvédjével együtt játszani. A pályán és azon kívül is vezette a csapatot attól a pillanattól fogva, hogy bemutatkozott" - írta Instagram-oldalán Lampard.



John Terry 1998-ban debütált a Chelsea felnőtt együttesében, s 2004-ben választották meg csapatkapitánynak. Az együttessel mindent megnyert, amit lehetett: a nemzetközi porondon Bajnokok Ligáját és Európa Ligát is, míg Angliában négyszer volt bajnok, az FA Kupát ötször, a Ligakupát pedig háromszor emelhette magasba.



A futballista a jövőjéről konkrétumot még nem árult el, mint jelezte, majd időben meghozza a döntést ebben a kérdésben is.