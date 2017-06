Lékai Máté: jó esélye van a Veszprémnek a végső sikerre Kölnben

A bajnok és magyarkupa- győztes veszprémiek egymást követő negyedik alkalommal vesznek részt a németországi tornán. Három évvel ezelőtt negyedikek lettek, majd 2015-ben a Barcelonától, egy éve pedig a lengyel Kielcétől kaptak ki a döntőben. A tavalyi vereség azért volt rendkívül fájó, mert a magyar együttes a 46. percben még kilenc góllal vezetett, de végül hosszabbítást követően hétméteresekkel vesztett.



Lékai Máté kijelentette, jó esélyük van a végső sikerre Kölnben.



– Voltak problémáink az idény elején, ősszel nem akadt olyan meccs, amikor a leg- erősebb összeállításban léptünk pályára, de mindannyian tudtuk, hogy májusban kell csúcsformában lennünk – nyilatkozta. A kiváló irányító leszögezte, mindent összevetve eddig jó idényt produkáltak, annak ellenére, hogy a SEHA Liga döntőjét elvesztették. – Úgy gondolom, jobbak vagyunk, mint tavaly. Rajtunk áll, hogy történelmet írunk-e idén – fogalmazott Lékai, aki úgy véli, ezúttal nem lesz meglepetésgyőztes a BL-ben, mert nagyon kicsi a különbség a csapatok között.



A PSG-t 2014-ben és 2015-ben is a Veszprém búcsúztatta a negyeddöntőben. Az eddigi nyolc alkalommal egy döntetlen mellett négyszer a magyar, háromszor a francia csapat győzött. A mostani szezonban azonos csoportban szerepeltek, és mindkét őszi meccsüket a párizsiak nyerték.



– Kétszer kikaptunk tőlük, de ne feledjük, hogy ettől függetlenül a négy között vagyunk. Tudjuk, hogyan játszanak, és milyen erősek, de ugyanott vagyunk, ahol ők – mondta a Veszprém kapusa, Mikler Roland.



A francia együttes 12 győzelemmel és két vereséggel csoportja második helyén zárt, majd a nyolcaddöntőben a szintén francia Nantes, a negyeddöntőben pedig a MOL-Pick Szeged csapatát is egy győzelemmel és egy döntetlennel búcsúztatta. Franciaországban a bajnokságot és a Ligakupát megnyerte, a francia kupából viszont már a nyolcaddöntőben kiesett.



A program

A kölni férfi kézilabda Final Four programja, szombat, elődöntők, 15.15: Telekom Veszprém–PSG (francia); 18 óra: Vardar Szkopje (macedón)–Barcelona Lassa (spanyol). Vasárnap, a 3. helyért: 15.15; döntő: 18 óra.