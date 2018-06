LEN-elnöki dicséret a budapesti úszókongresszusért

A Duna Aréna rendezvénytermében 52 tagország delegáltjai előtt Szabó Tünde sportért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy 2017-ben példátlan nemzeti összefogással sikerült megrendezni minden idők legjobb vizes világbajnokságát, míg most kiemelkedő fontosságú sportdiplomáciai esemény házigazdája lehet a magyar főváros.



"Büszkék vagyunk rá, hogy odaadásunkkal, egyedi megoldásainkkal, lelkiismeretes munkánkkal újra és újra sikerült megmutatnunk a világnak Magyarországot, Budapestet, a magyar sportot és a magyar tehetségeket" - hangoztatta az államtitkár, aki hozzátette, a nemzetközi sportesemények rendezési jogának sorozatos elnyerése bizonyítja, hogy "nálunk a sport, a sport támogatása igazi hitvallás, mely során - a LEN célkitűzéseivel is összhangban - sportolóink érdekeit szem előtt tartva elkötelezettek vagyunk a sporttudomány, a sportegészségügy, a sportjog és a sportmarketing folyamatos fejlődése és megújulása iránt".



Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy Magyarországon, ahol folyamatosan növekvő sportolói létszámmal büszkélkedhet az úszás, az elmúlt nyolc évben 39 új uszoda épült.



"A kihívások talán újak, de a válaszok a régi értékekre alapulnak, ezek pedig a munka, tisztesség, tolerancia, lojalitás" - fogalmazott Szabó Tünde.



A főváros nevében Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes köszöntötte a LEN-kongresszus résztvevőit. Kiemelte, hogy Budapest népszerűsége töretlenül növekszik - 2010 óta harminc százalékkal emelkedett az idelátogató külföldiek száma -, és ehhez nagy mértékben hozzájárultak az elmúlt évek rangos sporteseményei, különösen a FINA-világbajnokság, amelynek eseményein százezrek vettek részt a helyszínen.



"Büszkék vagyunk, hogy Budapest elnyerte az Európa Sportfővárosa címet 2019-re, amit rendkívül gazdag programmal kívánunk megünnepelni, és ebbe beletartoznak az ehhez hasonló sportdiplomáciai események is" - mondta a városvezető.



Paolo Barelli LEN-elnök megköszönte a magyar szervezők munkáját, és némi derültséget kiváltva közölte a kormány és a főváros képviselőjével, hogy a teremből szinte mindenki jogosult lehet a magyar állampolgárságra, hiszen a különféle vizes események kapcsán lassan több időt töltenek Budapesten, mint otthonukban. Annál is inkább, mert 2020-ban is a Duna Aréna ad otthont előbb januárban a vízilabda, majd májusban az úszó Eb-nek.



Az elnök értékelőjében kiemelte, hogy Európa újabb példátlanul sikeres évet tudhat maga mögött, hiszen a kontinens sportolói az összes érem felét (105) megszerezték a budapesti világbajnokságon, és hasonló volt az arány a döntős helyezéseknél is (353).



Emellett kiemelkedően sikerültek a különféle LEN-események, így a koppenhágai rövidpályás Európa-bajnokság - amelyet Dániában az év legjobb sporteseményének választottak -, a kijevi műugró Eb, valamint a vízilabda Bajnokok Ligája budapesti hatos döntője.



Gyárfás Tamás, a LEN gazdasági vezetője a pénzügyi beszámoló keretében elmondta, hogy a szövetség minden eddiginél magasabb összeggel - négy év alatt négymillió euróval - támogatta a tagszövetségeket, illetve rekordnagyságú pénzdíjakat ajánlott fel a sportolóknak, 2017-ben harminc százalékkal többet, mint az előző esztendőkben.



A kongresszust közösen szervező Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) és Budapest2017 Nkft. vezetőinek, Wladár Sándor MÚSZ-elnöknek, illetve Szántó Éva ügyvezető igazgatónak és Balogh Sándor pénzügyi igazgatónak a péntek esti, margitszigeti díszvacsora keretében adta át a LEN elismerő plakettjét Paolo Barelli.