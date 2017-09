Litkey: gyors hajóval és jó taktikával sikerül győzni a Soling-világbajnokságon

A vitorlázó elmondta, egy gyors hajóval lehet "konzervatívan" vitorlázni, nincs szükség szélsőséges stratégiára.



Hajójukat úgy jellemezte, taktikus és fordulékony, illetve az is segítette a győzelmet, hogy az orr- és a fővitorla is automata, így minden széljárásra azonnal reagálhattak.



Hozzátette, a hajó tömege viszonylag nagy, ami szintén a fordulókat segítette.



A Litkey Farkas, Vezér Károly, Oroszlán Gábor hármas, amely júliusban az Európa-bajnokságon is a legjobbnak bizonyult, 2013 és 2015 után harmadik vb-címét szerezte a nem olimpiai hajóosztályban.



A 13 ország 35 hajóját felvonultató mezőnyben a Litkey vezette Team PreVital a nyolc futamból egyet megnyert, háromszor a második, kétszer a harmadik helyen ért célba.