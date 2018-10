Ljubomir Vranjest menesztették a Telekom Veszprémtől

Válogatottunk készül a jövő januári világbajnokságra, amely a tokiói olimpiai kvalifikáció szempontjából is kulcsfontosságú, de természetesen önmagában is az. A sorsolásunk kedvezőnek mondható, a csapatunk erős, a tét óriási. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a magyar válogatott a lehető legjobb esélyekkel vágjon neki a világbajnokságnak. Hogy ez ebben a konkrét ügyben és helyzetben mit jelent, arról e pillanatban még semmi végérvényeset nem mondhatunk, mert az előállt szituáció számunkra is új és váratlan"