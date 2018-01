Ma 49 éves Michael Schumacher

Ma, január harmadikán ünnepli születésnapját a Forma 1 legendája, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher . A német pilóta és családjának életében ugyanakkor négy éve ez a nap közel sem ünnepi, hiszen 2013. december 29-én elszenvedett súlyos síbalesetét követően "Schumi"-n két életmentő műtétet kellett végrehajtani, majd mesterséges kómában tartották, amiből 2014 áprilisában, fokozatosan ébresztették fel. Ezt követően egy svájci, lausanne-i kórházban, majd szeptembertől otthonában ápolták, a család pedig nem árul el semmit milliók kedvencének állapotáról.2016-ban egy német lapnak 50 ezer eurós bírságot kellett fizetnie, mert egy 2015-ös cikkében azt állította, hogy Schumacher újra képes a járásra. A Daily Star arról számolt be : négy év alatt mintegy 20 millió fontot, azaz közel 7 milliárd forintot költöttek Schumacher gyógykezelésére.A korábbi kiváló versenyző kapcsán legutóbb akkor találgattak, amikor menedzsere, Sabine Kehm többes számot használva nyilatkozott az áprilisban, Kölnben megnyíló állandó Michael Schumacher-kiállítás kapcsán. - Az aktív évei alatt Michael megtartotta a legtöbb autóját, sisakját, overalljait. Mindig is terveztük, hogy elérhetővé tesszük ezeket a nyilvánosság számára - szóltak a menedzser szavai, és a rajongók abban bíztak, a "mi" szó használata azt jelentheti, maga Schumacher is részt vehetett a döntésben.Szeptemberben Schumacher felesége állítólag az Egyesült Államokba szerette volna költöztetni , ahol egy agysérülésekre specializálódott szakember, Mark Meeks dolgozik. Balesete után lapunk is írt arról, megnövekedett a kereslet a fejvédő sisakok iránt a síelők körében.Remélhetőleg kerek évfordulóra, 2019-ben az ötvenedik születésnapjára már pozitív híreket hallhatunk majd a német ex-pilótáról.