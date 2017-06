Madridban vagy Bakuban lehet a 2019-es BL-döntő

Az európai szövetség (UEFA) szerdán közölte, hogy az azeri és a spanyol szövetség felelt meg a pályázati feltételeknek a bakui Olimpiai Stadionnal, illetve a madridi Metropolitano Stadionnal, amely az Atlético új otthona lesz.



Az Európa Liga-finálé iránt hét város érdeklődött a februárban közzétett lista szerint, de a kedden lezárult hivatalos jelentkezési határidőig háromra szűkült a jelentkezők száma. Baku ennek a megrendezésére is jelentkezett, ebben a versenyben is van egy spanyol riválisa, a sevillai Ramón Sánchez Pizjuán Stadion, s ennek a döntőnek még Isztambul is szeretne otthont adni a Besiktas Arénában.



Jövőre Kijevben lesz a Bajnokok Ligája fináléja, míg az Európa Liga döntőjének Lyon ad otthont.



Magyar szempontból friss fejlemény, hogy Budapest kikerült az Európai Szuperkupáért versengő városok közül, ugyanakkor már csak Asztana a vetélytársa a 2019-es női BL-döntőért. Előbbi mérkőzés esetében kilencről hétre, utóbbiéban pedig hatról kettőre csökkent a pályázók száma. A magyar főváros a Groupama Arénával pályázott.



Az UEFA vezető testülete szeptember 21-én dönt a helyszínekről, a grémium figyelembe veszi majd azt is, hogy az adott országban mennyire szabad a sajtó és mennyire tartják tiszteletben az emberi jogokat.