Magyar-ausztrál: harmadszor is kikaptunk

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton 2-1-es vereséget szenvedett a világbajnoki résztvevő ausztrál csapattól a Groupama Arénában rendezett barátságos mérkőzésen.



A két csapat harmadszor találkozott egymással, s a magyarok mindannyiszor kikaptak, ráadásul Georges Leekens szövetségi kapitány irányításával továbbra is nyeretlenek. A három nappal ezelőtti, fehéroroszországi döntetlen mellett ez volt a harmadik veresége a belga szakembernek, aki Varga Kevin becserélésével ezúttal újoncot is avatott.



A magyar együttes ősszel már tétmérkőzéseken szerepel, ugyanis szeptember 8-án Finnországba látogat, majd három nappal később - zárt kapuk mögött - a görögöket fogadja a Nemzetek Ligájában.



Eredmény:

Magyarország-Ausztrália 1-2 (0-0)



Groupama Aréna, 4000 néző, v.: Matej Jug (szlovén)

gólszerzők: Sainsbury (88., öngól), illetve Arzani (74.), Kádár (92., öngól)

sárga lap: Varga J. (44.), Fiola (78.), illetve Leckie (22.), Jedinak (76.)



Magyarország:



Gulácsi Péter (Dibusz Dénes, a szünetben) - Lovrencsics Gergő (Fiola Attila, 73.), Vinicius Paulo, Kádár Tamás, Szabó János - Vadócz Krisztián, Varga József - Varga Roland, Kleinheisler László (Eppel Márton, 66.), Sallai Roland (Varga Kevin, 84.) - Szalai Ádám (Böde Dániel, 62.)



Ausztrália:



Mathew Ryan (Brad Jones, a szünetben) - Joshua Robert Risdon, Trent Sainsbury, Mark Milligan, Aziz Behich - Massimo Luongo (Mile Jedinak, a szünetben), Aaron Mooy - Mathew Leckie, Tomas Rogic (Jackson Irvine, 64.), Robbie Kruse (Daniel Kruse, 73.) - Andrew Nabbout (Tomi Juric, a szünetben; Tim Cahill, 79.)



Nem túl nagy iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét fél nagyon ügyelt a labdatartásra. A magyaroknál a bal szélen Sallai Roland tudott többször a védője mögé kerülni, de a beadások rendre pontatlanok voltak, így nem alakult ki nagyobb hazai lehetőség. A vendégek hosszas passzolgatás után gyors ritmusváltásokkal zavarták meg a magyar védelmet, de a lövések és fejesek célt tévesztettek. A két legnagyobb helyzetet a játékrész közepén a magyarok hagyták ki, előbb Varga Roland beadását Vadócz közelről az előtte álló védőbe lőtte, míg Varga Roland labdaszerzését követően Szalai ziccerben a kapusba lőtt. Az első félidő végén a mezőnyjáték volt főszerepben, az egyetlen izgalmas pillanatot Kleinheisler szép kapáslövése okozta, melyet követően a keresztléc tetejére vágódott a labda.



A folytatásban a magyarok birtokolták többet a labdát, Georges Leekens irányítása alatt az eddigi legszervezettebb képet festette a nemzeti együttes, s ez még azt figyelembe véve is pozitívum, hogy az ausztrálok a világbajnoki főpróbájukon érezhetően nem erőltették meg magukat, mindössze néhányszor egy-egy gyors egyérintős játékkal próbáltak meg túljárni a magyar védők eszén. A második félidő jószerivel végig mezőnyjátékkal telt, ennek ellenére a vendégeknek sikerült betalálniuk, mivel a frissen beállt Arzani lövését követően Dibusz mellé ütött a labdának, amely így a bal sarokban kötött ki. Leekens együttese nem tudott újítani hátrányban, hiába volt nála többet a labda, nem talált rést a vendégvédelmen, így esélye sem volt az egyenlítésre. Ennek ellenére a hajrában Sainsbury "besegített", mert egy beadást a saját kapujába fejelt, de a magyarok mégsem örülhettek, mivel a hosszabbításban Kádár "visszaadta a szívességet", azaz maradt a vereség.



"Az eredménnyel nem vagyok elégedett, de a játék elfogadható volt. Motiváltan és szervezetten futballoztunk, csak gólt szerezni nem sikerült, pedig két ajtó-ablak helyzetünk is volt. A második félidőben tudtam, hogy lesznek nehézségeink, mivel három napja játszottunk Fehéroroszországban. Összességében többet érdemeltünk volna ezen a meccsen" - értékelt Leekens, akinek a távozását követelték a magyar szurkolók a második ausztrál gólt követően. A belga szakember megjegyezte, Gulácsit kisebb sérülés miatt cserélte le a szünetben, illetve Sallai Rolanddal volt kiváltképpen elégedett.



Leekens kifejtette, a rossz eredmények és a drukkerek elégedetlensége ellenére nem gondol a távozásra, mert sok fejlődést lát a csapaton.



"Az első félidőben rossz teljesítményt nyújtottunk, sokat hibáztunk. Nem volt jó a passzok sebessége és hogy kinek mentek, illetve túl sokat futottunk a labdával. A türelem hiányzott mind védekezésben, mind támadásban" - mondta Bert van Marwijk, az ausztrálok holland kapitánya.