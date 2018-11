Magyar-észt - Willi Orbán: pályafutásom legérzelemdúsabb mérkőzése volt - Fotók

Ez volt a legérzelemdúsabb mérkőzés a pályafutásomban: az első hazai találkozóm a válogatottban, itt volt a családom is, és a csapatot góllal tudtam segíteni, egyszerűen tökéletes volt ez a nap.

Fotó: MTI

- hangsúlyozta a védő, aki harmadik mérkőzésén első találatát szerezte a nemzeti csapatban. Rámutatott, a válogatott jó teljesítményt nyújtott, kilencven percig kontrollálták az összecsapást , és megnehezítették az ellenfél dolgát, hogy lehetőségeket dolgozzon ki, így megérdemelték ezt a sikert.A találatot felidézve kiemelte, jól ismeri a szögletet beívelő Kalmár Zsoltot, aki korábban csapattársa volt Lipcsében, s tudta, kiválóan végzi el a pontrúgásokat.A keretbe visszatért csapatkapitány, Dzsudzsák Balázs leszögezte: nagyon rossz volt az elmúlt két hónapot úgy megélnie, hogy a televízión keresztül, kívülről kellett követnie a csapatot.

Megmondom őszintén, hogy izgultam, és örülök, hogy újra megélhettem azt a döbbenetes érzést, hogy milyen válogatottnak lenni.

- fogalmazott. Mint mondta, tervszerűen ment minden, az eredmény is úgy alakult, hogy könnyebb volt beszállnia 1-0-s vezetésnél.

Újraértékelődött bennem, hogy ez mekkora dolog, s mekkora hiányt tud jelenteni az ember életében, aki hozzászokott tíz éven keresztül.

- fejtette ki.

Hálás vagyok, hogy ennyi évet és meccset pályán tölthettem, én mindig tűzön-vízen keresztül mentem a válogatottért.

- érétkelt. Elmondta azt is: annak ellenére, hogy nem volt telt ház a Groupama Arénában, fantasztikus hangulat volt a stadionban:

Hangorkán fogadott, ami magával ragadta az embert, ez semmihez nem hasonlítható, köszönöm a szurkolóknak.

Fotó: MTI

Elárulta, a Marco Rossi szövetségi kapitány vezette stábban és a keretben felszabadult légkör, megadják a szabadságot az embernek, és mindenki tudja a dolgát. Hangsúlyozta, kellett a jó eredményhez az ötödik percben Dibusz Dénes védése az észtek szögleténél.

Nélküle ez a meccs nem úgy alakult volna, ahogy. Hála istennek jól szállt be és feldolgozta azt, hogy egyik napról a másikra kellett kezdőként játszania.

-utalt arra, hogy a kezdő kapus Gulácsi Pétert egy nappal a mérkőzés előtt vírusos gyomorrontás döntötte le a lábáról. Szót ejtett arról is, hogy 97. válogatottbeli fellépésével már harmadik az örökrangsorban, holtversenyben Gera Zoltánnal. Elárulta, a stáb tagjaként dolgozó korábbi csapattárs hívta fel a figyelmét csütörtök reggel, hogy be fogja érni őt. A második gólt szerző Szalai Ádám úgy vélte, jól működött a letámadásuk, s főleg a második félidőben már ők tudták begyűjteni a labdát az észtek előreívelései után, a védekezés is jól működött, s így több helyzetet is ki tudtak alakítani.

Az első szögleten kívül, amit a Dénes megfogott, kezünkben tartottuk a mérkőzést.

- fogalmazott.

Akkor lesz nagyobb jelentősége és igazi értéke ennek a sikernek, ha vasárnap a finneket is le tudjuk győzni. Én minden energiámat abba fektetem, hogy két egymás utáni hazai mérkőzésen győzelmet tudjunk aratni.

- fejtette ki. A magyarok a már biztos csoportgyőztes, és így feljutott finneket fogadják vasárnap a zárófordulóban, 20.45 órakor a Groupama Arénában.