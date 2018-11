Magyar-Finn: A csoport második lett a válogatott a Nemzetek Ligájában - Szalai szerint nem szabad utólag sajnálkozni

Szalai Ádám szerint nem szabad utólag sajnálni, hogy a magyar labdarúgó-válogatott csak a második helyen zárt a Nemzetek Ligájában.A vasárnap a finnek elleni csoportzárón is eredményes csatár elmondta, nagyon rossz időben jött a kapitányváltás az együttesnél, hiszen Marco Rossinak Georges Leekens menesztését követően mindössze öt napja volt arra, hogy felkészítse az együttest, amely végül 1-0-ra kikapott Finnországban a sorozat első fordulójában."Azt gondolom beáldoztuk annak, hogy a csapat felvegye azt a rendszert, amit a mostani kapitány elvár. Aztán azon meg lehet gondolkozni, mi lett volna, ha lett volna ideje néhány barátságos mérkőzésen felkészülni" - tette hozzá a Hoffenheim támadója, aki a neki remek gólpasszt adó Kalmár Zsoltot is méltatta: "Nagyon sokat fejlődött az elmúlt válogatott mérkőzéseken. Sokat kell vele beszélni, de maximálisan végrehajtja, amit kell. A képességei megvannak, előrefelé nagyon jó, és ha még egy kicsit hátrafelé is javul, komoly kis középpályás lesz belőle."Kalmár csütörtökön az észtek és vasárnap a finnek ellen megnyert mérkőzésen is a válogatott egyik legjobbja volt. Ahogyan ő fogalmazott, remek formája első sorban annak köszönhető, hogy bízik benne a szakmai stáb, valamint az egész csapat teljesítménye is segíti őt."A második hely összességében nem rossz a csoportban, de utólag azért van bennünk némi hiányérzet a finnországi vereség, vagy az észtországi döntetlen kapcsán. Ugyanakkor azt gondolom, jó úton haladunk előre, ezt ez a legutóbbi két mérkőzés megmutatta" - jegyezte meg.A finnek ellen Marco Rossi Holender Filip személyében újoncot is avatott, a Budapest Honvéd játékosa nagyon örült a debütálásának. "Már az észtek elleni összecsapáson is szó volt arról, hogy játszom majd, most is ugyanúgy készen álltam. Azért amennyire örülök, annyira dühös is vagyok, mivel volt egy nagy helyzetem, ahol nem sikerült jól eltalálnom a labdát, fantasztikus lett volna gólt lőni rögtön a bemutatkozásomkor."Mivel vasárnap a görögök a csoport másik mérkőzésén nagy meglepetésre hazai pályán kikaptak az észtektől, így a magyar válogatott a C osztály 2. csoportjának második helyén zárt, azaz biztosan bennmaradt. Egyúttal így maradt esélye arra, hogy a Nemzetek Ligájából - sikertelen Eb-selejtező esetén - érdekelt legyen az Európa-bajnoki részvételért folyó küzdelemben, de ehhez az kell, hogy az osztály négy csoportgyőztese közül valamelyik válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozatból kiharcolja a részvételt.

A magyar csapat a 29. percben egy gyönyörű akció végén Szalai Ádám góljával szerzett vezetést a Groupama Arénában, nyolc perccel később pedig Nagy Ádám első válogatottbeli találatával duplázta meg az előnyt.Mivel a görögök a csoport másik mérkőzésén nagy meglepetésre hazai pályán kikaptak az észtektől, így a magyar válogatott a C osztály 2. csoportjának második helyén zárt, azaz biztosan bennmaradt. Egyúttal így maradt esélye arra, hogy a Nemzetek Ligájából - sikertelen Eb-selejtező esetén - érdekelt legyen az Európa-bajnoki részvételért folyó küzdelemben, de ehhez az kell, hogy az osztály négy csoportgyőztese közül valamelyik válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozatból kiharcolja a részvételt.I. félidő:29. perc: a 16-oson belül keresztbe mozgó Kalmár kapott laposan meglőtt labdát Korhuttól, háttal a kapunak sarokkal tökéletesen tálalt Szalai elé, a csatár pedig rendkívül higgadtan 12 méterről a bal alsó sarokba gurított (1-0).37. perc: Nagy Ádám szerzett labdát a vendégek térfelén, nagy lendülettel iramodott meg, majd 18 méterről ballal úgy lőtt a hálóba, hogy Jesse Joronen csak beleérni tudott a jobbra tartó labdába (2-0).Groupama Aréna, 9200 néző, v.: Slavko Vincic (szlovén)gólszerzők: Szalai (29.), Nagy Á. (37.)sárga lap: Baráth (42.), Lang (75.), Kalmár (78.), illetve Granlund (17.), Lod (86.)Gulácsi Péter - Baráth Botond (Lang Ádám, 52.), Willi Orbán, Kádár Tamás (Vinícius Paulo, a szünetben), Korhut Mihály (Holender Filip, 54.) - Kleinheisler László, Nagy Ádám - Lovrencsics Gergő, Kalmár Zsolt, Dzsudzsák Balázs - Szalai ÁdámJesse Joronen - Albin Granlund (Joona Toivio, a szünetben), Paulus Arajuuri, Sauli Väisänen, Jere Uronen - Robin Lod, Glen Kamara, Thomas Lam (Joni Kauko, 60.), Robert Taylor (Petteri Forsell, 74.) - Jasse Tuominen, Teemu PukkiNagy lendülettel kezdett a magyar válogatott, melynek kezdőcsapata négy helyen változott az észtek elleni, csütörtöki összecsapáshoz képest. Különösképpen a csapatkapitányi karszalagot visszakapó Dzsudzsák Balázs volt elemében, ám a 98. válogatottságát ünneplő szélső inkább csak a harciasságával, mintsem veszélyes játékával tűnt ki. Az első negyedóra végén alább hagyott a lendület, ugyanakkor a már biztos csoportelső finnek sem erőltették túl magukat, mégis Teemu Pukki révén az első ziccert ők rontották el.A kissé álmos játék a félidő közepén egy pillanat alatt felpörgött, miután Szalai Ádám egy gyönyörű akció végén megszerezte a vezetést. A magyarok újra nagy kedvvel kezdtek futballozni, és kis idő múlva már két góllal vezettek Nagy Ádám pályafutása első válogatottbeli góljával.A finnek a nagyszünet után sem akartak nagyon támadni, míg a magyarok számára tökéletesen megfelelt a kétgólos előny. Marco Rossi korán, már az 54. percre kihasználta mindhárom cserelehetőségét, utolsó változtatásával Holender Filip személyében újoncot avatott.Az utolsó húsz perc is komolyabb esemény nélkül telt el, s így a magyar válogatott magabiztos sikerrel zárta a Nemzetek Ligája történetének első kiírását.A kapuban ismét Gulácsi Péter áll majd, aki csütörtökön kihagyta az észtek ellen 2-0-ra megnyert összecspást.Marco Rossi szövetségi kapitány együttese piros-fehér-zöld összeállításban lép pályára utolsó Nemzetek Ligája-összecsapásán, amely 20.45-kor a szlovén Slavko Vincic sípjelére kezdődik a Groupama Arénában.Gulácsi Péter - Baráth Botond, Willi Orbán, Kádár Tamás, Korhut Mihály - Kleinheisler László, Nagy Ádám - Lovrencsics Gergő, Kalmár Zsolt, Dzsudzsák Balázs - Szalai Ádám