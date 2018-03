Magyar-kazah - Már a Nemzetek Ligájára építi csapatát a szövetségi kapitány

"Minden meccset fel kell használni a jövő építésére" - felelte az MTI kérdésére csütörtöki sajtótájékoztatóján a szakvezető. Mint mondta, támadásban jó játékosokkal rendelkezik, de figyelni kell a védekezésre is, mivel rendkívül fontosnak tartja a stabilitást. Kiemelte a labda nélküli játékot, a nyomásgyakorlást, az ellenfél hibára kényszerítését, valamint a megfelelő támadásépítések fontosságát.



"A fókusz az erősségeken van. Tudunk játékos focit játszani. A futballistáim technikailag jók, de túl sokat gondolkoznak a hibáikon" - fogalmazott. Hozzátette, az intelligencia megvan a futballistákban, felelősségvállalás kell, valamint az, hogy csapatként és egyénileg is javuljanak. "Nem ajándékcsomagot kaptam a válogatottal, de nem is hiszek az ajándékokban, csak a kemény munkában."



A magyar csapat pénteken 19 órától mérkőzik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott a skótokkal.



Leekens azt is elmondta, a júniusi, fehéroroszok és az ausztrálok elleni két felkészülési meccset követően már jó elemzést tud majd adni, s szeptemberre készen fognak állni az éles mérkőzésekre.



Felidézte, korábban belga szövetségi kapitányként már meccselt kazahok ellen, és azt a kazah csapatot éppen magyarországi elődje, Bernd Storck irányította.



"Rossz mérkőzés volt, de nyertünk. Most szeretnék egy jobb meccsen nyerni" - hangsúlyozta.



Az összeállításról annyit elárult, hogy a kapuban biztosan Gulácsi Péter fog kezdeni, a többiekről péntek reggel dönt. Viszont biztosan Dzsudzsák Balázs lesz a csapatkapitány, és valószínűleg Otigba Kenneth is bemutatkozik a nemzeti együttesben. A kapitány szerint a játékosnak nehéz dolga lesz a debütálásakor, de mindent megtesz majd, hogy megmutassa magát, és kitűnjön.



A belga tréner elmondása szerint a játékosok jó állapotban vannak, bár a kínai klubcsapatától érkező Guzmics Richárd például 28 órát utazott, így fáradt, és az időeltolódás is zavarja, ám a csapat teljes harci készültségben van.



"Jól érzem magam a válogatottnál, nem készültem máshogy, mint a korábbi meccsekre, hisz mindig próbálom a maximumot kihozni" - mondta a sajtótájékoztatón Otigba. A Ferencváros 25 éves védője korábban csak a korosztályos válogatottakban játszott, legutóbb 2014-ben az U21-es csapatban. Otigba édesapja nigériai és a játékos is az afrikai országban született. Az elmúlt években a nigériai szövetség is figyelemmel követte Otigba teljesítményét, ám játékára az afrikai ország válogatottjában végül nem került sor.



"Nagy út vezetett idáig, sok volt a fent és a lent, de ez minden játékos karrierjében előfordul. Izgatottan várom, fittnek érzem magam, és szerencsére a sérülések is elkerülnek" - jegyezte meg a hátvéd, hozzátéve, hogy a válogatottnál mindenki elszánt az edzéseken, meg akarják mutatni az új szövetségi kapitánynak, hogy kezdőben a helyük.



Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa kiemelte, szerencsésnek érzi magát, hogy nagyszerű csapatban játszik.



"Fontos, hogy a két meccset sikerrel vegyük, majd a klubommal minden fronton helyt álljunk. Az utolsó hét jól sikerült a Lipcsével, jó hangulatban érkeztem a csapathoz" - utalt a címvédő Bayern München felett aratott vasárnapi 2-1-es sikerre. - "Ennél ideálisabb helyzet nincs egy labdarúgónak, minthogy majdnem az egész szezonban heti két meccset játszik."



A bajorok elleni sikerre kitérve elmondta, már többször közel álltak a legyőzésükhöz, s most végre sikerült, s ez mérföldkövet jelent a Leipzignek.