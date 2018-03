Magyar-kazah - Vereséggel és gyenge játékkal mutatkozott be Leekens csapata

Gulácsi Péter gólt kap a Magyarország - Kazahsztán barátságos labdarúgó-mérkozésen. Mellette csapattársa, Elek Ákos (j) és Erkebulan Szeidahmet, a kazah csapat játékosa. MTI Fotó: Illyés Tibor

I. félidő:

II. félidő:

A magyar válogatott tagjai a Magyarország - Kazahsztán barátságos labdarúgó-mérkőzés után.

Elöl Pintér Ádám, Gulácsi Péter, Pátkai Máté és Hangya Szilveszter (b-j). Magyarország-Kazahsztán 2-3. MTI Fotó: Illyés Tibor

Az első tizenöt percet gyakorlatilag átaludtuk, ezen felül adtunk három ajándékgólt az ellenfélnek. Rengeteg egyéni hibát elkövettünk

A félidei cserék után kicsit jobb lett a játékunk, ugyanakkor nem vagyok elégedett. Három nappal ezelőtt mondtam, hogy nemzetközi szinten fizetni kell a hibákért, ezeket most gólokra váltotta az ellenfél. Több játékos is nagyot küzdött, mint például Dzsudzsák Balázs

Mindkét csapat számára egy jó felmérő volt ez a találkozó. Én nagyon elégedett vagyok a csapatom teljesítményével, szervezettségével, annak külön örülök, hogy végig magabiztosan futballoztunk. Elsősorban nem az eredmény érdekelt, hanem az, hogy milyen állapotban vannak a játékosok, de természetesen nagyon örülök a győzelemnek, hiszen az magabiztosságot ad a futballistáknak

A világranglista 136. helyén álló vendégek tíz perc után két góllal vezettek, majd Szalai Ádám ugyan a 21. percben szépített, de a kazahok így is 3-1-re vezettek a szünetben. A hazai szurkolók egy része a 60. perc után hazaindult, Németh Krisztián nem sokkal később szépített, azonban így is vereséget szenvedett a magyar válogatott. A kazahok 2016 júniusa után nyertek újra mérkőzést.A magyar csapat kedden 20 órától a skótokkal játszik a Groupama Arénában.Eredmény:Magyarország-Kazahsztán 2-3 (1-3)Groupama Aréna, 9038 néző, v.: Tomasz Musial (lengyel)gólszerzők: Szalai (21.), Németh (68.), illetve Murtazajev (6.), Zajnutgyinov (10.), Szeidahmet (39.)sárga lap: Kleinheisler (47.), Otigba (54.), illetve Posztnyikov (23.), Bejszebekov (55.)Gulácsi Péter - Bese Barnabás (Lovrencsics Gergő, a szünetben), Fiola Attila, Otigba Kenneth, Botka Endre (Hangya Szilveszter, a szünetben) - Kleinheisler László (Pátkai Máté, 73.), Elek Ákos (Pintér Ádám, 68.), Dzsudzsák Balázs - Nikolics Nemanja (Böde Dániel, 76.), Szalai Ádám, Ugrai Roland (Németh Krisztián, a szünetben)Nenad Erics - Szerhij Malij, Jevgenyij Posztnyikov, Dmitrij Somko, Abzal Bejszebekov - Iszlambek Kuat (Jeldosz Ahmetov, 84.), Baujrzsan Iszlamhan (Dmitrij Mirosnicsenko, 93.), Baktijar Zajnutgyinov (Magomed Paragulgov, 73.) - Jerkebulan Szeidahmet (Jurij Percuh, 60.), Roman Murtazajev (Gafurzsan Szujumbajev, 88.), Szerhij Hizsnicsenko (Jerkebulan Tungisbajev, 76.)6. perc: a bal oldali szögletet a rövid oldalra lőtte be Iszlamhan, a labda gyakorlatilag végigpattogott egy méterre a kaputól, s végül a hosszú sarokhoz érkező Murtazajev közvetlen közelről a hálóba lőtt (0-1).10. perc: Szeidahmet a jobb oldalon két magyar védőt vert át, majd betört a 16-oson belülre, Eleknek kötényt adva passzolt középre, Fiola nem tudott felszabadítani, így Zajnutgyinov nyolc méterről lőhetett, a labda Fiolán megpattanva a bal alsó sarokba vágódott (0-2).21. perc: Dzsudzsák harcosan szerzett labdát a jobb oldalon, majd gyorsan elvégezte az ellene elkövetett szabálytalanság miatt megítélt szabadrúgást. A labdával Kleinheisler tört a 16-oson belülre, erőből középre lőtte azt, Szalai pedig jó ütemben tette bele a lábát, így a jobb alsó sarokba pattant (1-2).39. perc: Bese csúszott el hátul, Murtazajev csapott le a labdára, az ötösről még volt szíve tovább passzolni a túl oldalon érkező Szeidahmet elé, aki így senkitől sem zavartatva továbbíthatott a hálóba (1-3).68. perc: egy röviden kifejelt beadást Németh 16 méterről kapásból zúdított a kapu bal oldalába (2-3).A kazahok már a himnuszok alatt elnyerték a hazai publikum szimpátiáját, mivel több játékos is a vacogó kísérő gyerekekre terítette bemelegítő felszerelését. A vendégek ezt követően már korántsem voltak ennyire népszerűek, hiszen tíz perc alatt kétgólos vezetéshez jutottak, a magyar szurkolótábornak pedig ebben a pillanatban el is fogyott a türelme. A 21. percben úgy tűnt, magára talált Leekens együttese, ehhez Dzsudzsák Balázs harcossága és Szalai Ádám kissé szerencsés gólja kellett.A lendület azonban nem tartott ki sokáig, a kazahok szépen lassan visszavették az irányítást, nem sokkal a szünet előtt pedig visszaállították a kétgólos különbséget.A magyarok belga szövetségi kapitánya három cserével próbálta felrázni a csapatát - a védelemről mindent elárult, hogy a két szélső hátvédet lehozta -, de semmilyen érzékelhető változás nem történt a pályán. A hazai szurkolótábor először csak azt kiabálta, hogy "hol a szívetek", a 60. percben azonban látványosan sokan inkább a korai távozás mellett döntöttek. Ők már nem látták, ahogy Németh Krisztián egy bombagóllal ismét minimálisra csökkenti a különbséget. A magyar válogatott az utolsó bő húsz percben beszorította kissé elfáradó ellenfelét, de az eredmény nem változott.- értékelt Georges Leekens, a magyar válogatott szakvezetője.- mondta.- értékelt Sztanimir Sztojlov, a kazah válogatott szövetségi kapitánya, aki szerint a világranglista helyezésük nem felel meg a valóságnak."A tegnapi sajtótájékoztatón még mosolygós voltam, a felkészülés során befogadtak a srácok, így nem volt okom a búslakodásra. Jól éreztem magam az edzőtáborban, ez a meccs viszont rosszul sikerült, így már nincs okom mosolyogni"- felelte az MTI kérdésére Otigba Kenneth, aki debütált a nemzeti csapatban.A Ferencváros védője kiemelte, az elsődleges hiba az volt, hogy nem tudták kivitelezni Georges Leekens szövetségi kapitány taktikai elképzeléseit, ezáltal a kazahok létszámfölényt tudtak kialakítani a középpályán, emiatt pedig könnyedén megnyerték a párharcokat. Otigba egyúttal hozzátette, a lecsorgó labdákat is rendre a kazahok gyűjtötték be, ami ugyancsak megengedhetetlen ezen a szinten."Az első húsz percben aludtunk, gólra gólt kaptunk, két ilyen pofonból nem lehet felállni" - mondta Böde Dániel, aki szerint a szurkolók szeretetét csak jó játékkal lehet visszaszerezni, ez azonban nagyon nehéz lesz kedden a skótok elleni találkozón.Németh Krisztán az MTI kérdésére elmondta, nem erre készültek, s kétgólos hátrány után a szépítő találata jót tett a csapatnak."Örülök a gólomnak, hosszú idő után találtam be újra a válogatottban, de nem vagyok elégedett, szerettük volna megnyerni ezt a mérkőzést" - tette hozzá a csatár, aki 2015 októberében a görögök ellen volt legutóbb eredményes.Nikolics Nemanja azt hangsúlyozta, már a tizedik percben változtatni kellett az előre eltervezett taktikán, hiszen kényszerhelyzetbe került a gárda. Kiemelte, a szünet előtt bekapott harmadik gól hatalmas hiba volt."Sokkal jobb lett volna, ha csak egyet kellett volna rúgni. Nyitottabb lett volna a játék, így viszont hármat kellett szerezni a győzelemhez, ami nagyon nehéz" - fejtette ki. Nikolics kitért rá, hogy a következő három napban ki kell elemezni az elkövetett hibákat.