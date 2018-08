Magyar arany tornában! Dévai Boglárka Európa-bajnok ugrásban!

A román Denisa Golgota, az orosz Angelina Melnyikova és a belga Nina Derwael is két éremmel zárta a szerenkénti döntőket a Glasgow-ban rendezett női torna Európa-bajnokság utolsó, vasárnapi versenynapján. Melnyikova második, Golgota harmadik lett Dévai Boglárka mögött ugrásban, majd előbbi felemáskorláton bronz-, utóbbi talajon ezüstérmet nyert. A belga Derwael gerendán második, felemáskorláton első lett.Az éremtáblázat élén Belgium, Franciaország és Oroszország zárt egyaránt egy arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel. Dévai Boglárka a magyar női tornasport harmadik Európa-bajnoka Ónodi Henrietta (1989, felemáskorlát) és Varga Adrienn (1998, ugrás) után. Ez a sportág 18. magyar kontinensbajnoki aranyérme. A magyarok a csapatverseny szombati döntőjében nyolcadikok lettek. A juniorcsapat a kilencedik, Bácskay Csenge ugrásban, Székely Zója pedig felemáskorláton a hatodik helyen végzett. Skócia multisport Európa-bajnokságnak ad otthont: a tornán kívül az evezés, a vizes sportágak, a golf, a triatlon és a kerékpár kontinensviadalát is megrendezik Glasgow-ban és környékén. A férfi tornászok jövő csütörtöktől vasárnapig az SSE Hydro arénában.Nina Derwael (Belgium) 14,733 pont2. Jonna Adlerteg (Svédország) 14,5333. Angelina Melnyikova (Oroszország) 14,366Sanne Wevers (Hollandia) 13,900 pont2. Nina Derwael (Belgium) 13,6003. Marine Boyer (Franciaország) 13,166Európa-bajnok:Melanie de Jesus (Franciaország) 13,766 pont2. Denisa Golgota (Románia) 13,6003. Axelle Klinckaert (Belgium) 13.400Dévai Boglárka 14,349 pont2. Angelina Melnyikova (Oroszország) 14,2333. Denisa Golgota (Románia) 14,166A tavalyi, kolozsvári kontinensviadalon bronzérmes szombathelyi sportoló első helyen jutott a fináléba, de a sorsolás miatt vasárnap délután elsőként kellett bemutatnia gyakorlatát. Ugrása mindkét alkalommal jól sikerült, de a leérkezés egyik esetben sem volt hibátlan. A 6,0-os erősségű ugrása után egy, az 5,4-es erősségű után három tizedpontos levonást kapott, így 14,349 ponttal zárt.A folytatásban senkit nem büntetett levonással a zsűri, de nem is voltak olyan erősségű gyakorlatok, amilyet a magyar versenyző bemutatott. A címvédő francia Coline Devillard sem tudta megelőzni Dévait, és a hatodik induló után már biztos volt, hogy érmet nyer. A német Sarah Voss sem került elé, és az orosz Angelina Melnyikova is csupán a második helyet szerezte meg. Dévai a magyar női tornasport harmadik Európa-bajnoka Ónodi Henrietta (1989, felemáskorlát) és Varga Adrienn (1998, ugrás) után. Ez a sportág 18. magyar kontinensbajnoki aranyérme.

Kiléptem, ezért mínusz négytizeddel indultam. Az első ugrásom után annak is örültem, hogy nem estem el. Azt hittem, a dobogó sem lesz meg, mert tudtam, hogy többen is azonos szinten vannak velem, de szerencsére néhány ellenfelem is hibázott"

- nyilatkozta a döntő után a tornász.Hozzátette, félve utazott Glasgow-ba, mert a hazai versenyei nem sikerültek jól a közelmúltban. Mivel elsőként kellett bemutatnia gyakorlatát, két ugrása után várakozással telt számára az idő, amit nehezen viselt.

Rettenetesen izgultam, nagyon rosszul voltam, azt hittem, kihullik a hajam. Még mindig nem hiszem el, hogy húsz év után újra sikerült aranyérmet nyerni"

- mondta boldogan a szombathelyi sportoló.Draskóczy Imre szövetségi kapitány úgy fogalmazott, csodálatos eredmény született, és ha ezeket az ugrásait Dévai tovább csiszolja, akkor az októberi, dohai világbajnokságon is jól szerepelhet. "Mindkettőben volt egy-egy kisebb rontás - az egyiknél kiment a síkból, a másiknál ki is lépett -, de szerencsére olyan magas a kiinduló pontszáma, hogy ezeket még elbírta. Az utolsó pillanatig izgultunk, hogy a többiek hogyan fognak szerepelni" - idézte fel az edző.