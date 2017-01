Magyar ezüstérem a gyorskorcsolya Eb-n

A 18 éves sportoló 1500 méteren lett második, ezzel megszerezte pályafutása első egyéni Eb-érmét.



A szombati döntőkben a magyarok közül elsőként Jászapáti Petra volt érdekelt 1500 méteren. Az elején megpróbált a mezőny élén haladva tempót diktálni, de a hajrában nagy csata alakult ki, és végül hatodik lett.



Ezt követően a férfiak 1500 méteres döntője következett, ahol három magyar, Liu Shaolin Sándor, testvére Liu Shaoang és Knoch Viktor volt érdekelt. Mivel a mezőny felét a magyarok alkották, várható volt, hogy többször is közel kerülnek majd egymáshoz, a két Liu például két alkalommal is összeakadt egy kicsit. A kezdeti taktikázás után a hajrában a címvédő - váltóban olimpiai bajnok - orosz Szemjon Jelisztratov az utolsó körben az élre állt, megelőzve Liu Shaoangot, míg Liu Shaolin Sándor és Knoch Viktor a holland Sjinkie Knegt szabálytalansága miatt nem szólhatott bele az érmes küzdelembe. Előbbi a negyedik, utóbbi pedig az ötödik lett.



Az 500 méteres távon Jászapáti Petra a B-döntőig jutott, ott harmadik, összesítésben pedig hetedik lett. A férfiaknál Liu Shaoang és Knoch Viktor szintén a B-döntőben szerepelt. Előbbit videózás után kizárták a futamból, mert elveszítette egyensúlyát az utolsó méteren, így bár másodikként ért a célba, csak nyolcadik lett, míg utóbbi összesítésben hatodikként végzett.



Ezután következett a férfi 500 méter A döntője, melyben ott volt Liu Shaolin Sándor. A szám világbajnoka gyorsan az élre állt, az egyik kanyarban azonban kicsúszott, így negyedik lett.



A program zárásaként a váltók elődöntőit rendezték: a nőknél a Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra alkotta kvartett, a férfiaknál pedig a Knoch Viktor, Oláh Bence - aki Liu Shaoang helyén szerepelt -, Burján Csaba, Liu Shaolin Sándor négyes simán, futamgyőztesként jutott a fináléba.



Vasárnap az 1000 méteres viadalra, a 3000 méteres szuperdöntőre és a váltók fináléira kerül sor.



Eredmények:

1500 méter:

férfiak, Európa-bajnok: Szemjon Jelisztratov(Oroszország) 2:20.608 perc

2. LIU SHAOANG 2:20.808

3. Vladislav Bykanov (Izrael) 2:20.822

4. LIU SHAOLIN SÁNDOR 2:21.453

5. KNOCH VIKTOR 2:21.878



nők, Európa-bajnok: Arianna Fontana (Olaszország) 2:28.884 perc

2. Szofija Proszvirnova (Oroszország) 2:29.134

3. Lucia Peretti (Olaszország) 2:29.231

...6. JÁSZAPÁTI PETRA 2:29.479



500 méter:

férfiak, Európa-bajnok: Sjinkie Knegt (Hollandia) 41.168 másodperc

2. Dylan Hoogerwerf (Hollandia) 41.549

3. Viktor An (Oroszország) 41.834

4. LIU SHAOLIN SÁNDOR 1:16.713



nők, Európa-bajnok: Rianne de Vries (Hollandia) 44.263 másodperc

2. Martina Valcepina (Olaszország) 44.320

3. Charlotte Gilmartin (Nagy-Britannia) 44.548

...7. JÁSZAPÁTI PETRA