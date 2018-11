Magyarország-Finnország 2-0 - A csoport második helyén végzett a válogatott a Nemzetek Ligájában

A magyar labdarúgó-válogatott hazai pályán 2-0-ra legyőzte vasárnap a csoportgyőztes és feljutott finn csapatot a Nemzetek Ligája C osztályában, sikerével pedig csoportja második helyén zárt.A magyar csapat a 29. percben egy gyönyörű akció végén Szalai Ádám góljával szerzett vezetést a Groupama Arénában, nyolc perccel később pedig Nagy Ádám első válogatottbeli találatával duplázta meg az előnyt.Mivel a görögök a csoport másik mérkőzésén nagy meglepetésre hazai pályán kikaptak az észtektől, így a magyar válogatott a C osztály 2. csoportjának második helyén zárt, azaz biztosan bennmaradt. Egyúttal így maradt esélye arra, hogy a Nemzetek Ligájából - sikertelen Eb-selejtező esetén - érdekelt legyen az Európa-bajnoki részvételért folyó küzdelemben, de ehhez az kell, hogy az osztály négy csoportgyőztese közül valamelyik válogatott az Európa-bajnoki selejtezősorozatból kiharcolja a részvételt.I. félidő:29. perc: a 16-oson belül keresztbe mozgó Kalmár kapott laposan meglőtt labdát Korhuttól, háttal a kapunak sarokkal tökéletesen tálalt Szalai elé, a csatár pedig rendkívül higgadtan 12 méterről a bal alsó sarokba gurított (1-0).37. perc: Nagy Ádám szerzett labdát a vendégek térfelén, nagy lendülettel iramodott meg, majd 18 méterről ballal úgy lőtt a hálóba, hogy Jesse Joronen csak beleérni tudott a jobbra tartó labdába (2-0).Groupama Aréna, 9200 néző, v.: Slavko Vincic (szlovén)gólszerzők: Szalai (29.), Nagy Á. (37.)sárga lap: Baráth (42.), Lang (75.), Kalmár (78.), illetve Granlund (17.), Lod (86.)Gulácsi Péter - Baráth Botond (Lang Ádám, 52.), Willi Orbán, Kádár Tamás (Vinícius Paulo, a szünetben), Korhut Mihály (Holender Filip, 54.) - Kleinheisler László, Nagy Ádám - Lovrencsics Gergő, Kalmár Zsolt, Dzsudzsák Balázs - Szalai ÁdámJesse Joronen - Albin Granlund (Joona Toivio, a szünetben), Paulus Arajuuri, Sauli Väisänen, Jere Uronen - Robin Lod, Glen Kamara, Thomas Lam (Joni Kauko, 60.), Robert Taylor (Petteri Forsell, 74.) - Jasse Tuominen, Teemu PukkiNagy lendülettel kezdett a magyar válogatott, melynek kezdőcsapata négy helyen változott az észtek elleni, csütörtöki összecsapáshoz képest. Különösképpen a csapatkapitányi karszalagot visszakapó Dzsudzsák Balázs volt elemében, ám a 98. válogatottságát ünneplő szélső inkább csak a harciasságával, mintsem veszélyes játékával tűnt ki. Az első negyedóra végén alább hagyott a lendület, ugyanakkor a már biztos csoportelső finnek sem erőltették túl magukat, mégis Teemu Pukki révén az első ziccert ők rontották el.A kissé álmos játék a félidő közepén egy pillanat alatt felpörgött, miután Szalai Ádám egy gyönyörű akció végén megszerezte a vezetést. A magyarok újra nagy kedvvel kezdtek futballozni, és kis idő múlva már két góllal vezettek Nagy Ádám pályafutása első válogatottbeli góljával.A finnek a nagyszünet után sem akartak nagyon támadni, míg a magyarok számára tökéletesen megfelelt a kétgólos előny. Marco Rossi korán, már az 54. percre kihasználta mindhárom cserelehetőségét, utolsó változtatásával Holender Filip személyében újoncot avatott.Az utolsó húsz perc is komolyabb esemény nélkül telt el, s így a magyar válogatott magabiztos sikerrel zárta a Nemzetek Ligája történetének első kiírását.A kapuban ismét Gulácsi Péter áll majd, aki csütörtökön kihagyta az észtek ellen 2-0-ra megnyert összecspást.Marco Rossi szövetségi kapitány együttese piros-fehér-zöld összeállításban lép pályára utolsó Nemzetek Ligája-összecsapásán, amely 20.45-kor a szlovén Slavko Vincic sípjelére kezdődik a Groupama Arénában.Gulácsi Péter - Baráth Botond, Willi Orbán, Kádár Tamás, Korhut Mihály - Kleinheisler László, Nagy Ádám - Lovrencsics Gergő, Kalmár Zsolt, Dzsudzsák Balázs - Szalai Ádám