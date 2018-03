Magyarország - Skócia online 0-0

Barátságos labdarúgó mérkőzésGroupama Aréna, Budapest, 2018. március 27.Vez.: Lechner (osztrák): Gulácsi - Fiola, Otigba, Guzmics - Hangya, Lovrencsics, Pintér, Kleinheisler - Dzsudzsák, Varga, Szalai. Szöv. k.: George Leekens.: A. McGregor - Hendry, Mulgrew, McKenna - Fraser, McGinn, C. McGregor, Robertson - Armstrong, Phillips, Forrest. Szöv. k.: Alex McLeish.

Ígéretes, ahogy kihozzuk a labdát a térfelünkről, ám a kapu előterébe érve tanácstalanná válik Dzsudzsák, Hangya és Kleinheisler is. Lövésig sem jutunk.

Sopronból is érkeztek szurkolók! Zászlójukat a skót kapu mögé feszítették ki, tehát az első félidőben testközelből nézhetik végig a magyar csatárok támadásait. Az előbbi Szalai helyzetnél mindenki talpra is ugrott azon a környéken.

Georges Leekens csapata másodszor lép pályára barátságos mérkőzésen. A múlt heti kazahok elleni meccs sokak kedvét elvehették válogatottunktól, ám a Grupama Arénába ennek ellenére is jöttek szurkolók, akik bár nincsenek sokan, mindent megtesznek a jó hangulatért.



Ahogy Hajdú B. István sportkommentátor is írta a találkozó műsorfüzetében, “óriási elismerésem azoké, akik ezeket a sorokat a magyar - skót barátságos találkozó előtt olvassák, hiszen ez azt jelenti, hogy a kazahok elleni borzalmat követően is hisznek a magyar válogatottban".