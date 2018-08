Mányoki Attila állapota stabil, de még az intenzív osztályon van

A légvonalban 35-40 kilométert jelentő táv megtételének az észak-ír Donaghadee partjainál vágott neki Mányoki, ám a sok medúzacsípés következtében nem működött jól a légzőrendszere, és folyamatosan a száján is próbált levegőt venni.



Így azonban nagyon sok tengervizet nyelt, ezért nagyon erős gyomorproblémái voltak, továbbá a tüdejébe is került a sós vízből, ezért fel kellett adnia a kísérletet. Jelenleg is intenzív osztályon ápolják - tudatta a weboldal.



A magyar sportember számára ez volt az Ocean's Seven utolsó, egyben legnehezebb állomása, amellyel lezárhatta volna a hét, kivétel nélkül rendkívül nehéz feladatból álló sorozatot. Ez eddig mindössze 11 embernek sikerült, így Mányoki lehetett volna a világon a tizenkettedik, egyúttal az első magyar, aki erre képes.