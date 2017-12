Már nem hibázhatunk - Magyarország-Argentína 18-7 a szünetben (ÉLŐ)

Női kézilabda világbajnokság, B csoport, 3. forduló



Magyarország-Argentína - (18-7)

Bietigheim, EgeTrans Arena. Vezeti: Schulze, Tonnies (németek).

Magyarország: Szövetségi kapitány: Kim Rasmussen.

Argentína: Szövetségi kapitány: Eduardo Peruchena.

Hétméteres: 1/1 ill. 1/0.

Kiállítás: 6 perc ill. -.



30. perc - Test mellől lő Crivelli, de Janurikot nem tudja meglepni: majd indít az Érd kapusa, és Kovacsics magabiztosan befejezi a ziccerét, 18-6. Szép kínai gól az argentinoktól, Salvado a befejező, 18-7. Ez a félidő vége, jóval könnyedebben és pontosan játszunk - persze más kategóriát képvisel az ellenfél is.



29. perc - Klivinyi most pontatlanul teszi le a sarokba Kovacsicsnak.



28. perc - Újabb könnyű gól, ha valami hiányzott eddig a játékunkból, akkor ez mindenképp: Lukács viszont ezt is biztos kézzel értékesíti, a kontrája után 17-6. Urban a rövid kapufát találja el a jobbszélről.



27. perc - Klivinyi látja meg az üresen maradt Lukácsot a jobbszélen - ő is bevarrja, a rövidet választja, tízgólos a különbség, 16-6. Rasmussen kap sárgát, aki olyan helyen tartózkodott, ahol nem szabadott volna.



26. perc - Egyre pontatlanabb az argentin csapat támadásban, még ha most ezzel a labdával nem is tudunk végigmenni.



25. perc - Megint szerzünk egy labdát, mi több, egy könnyű gólt is, mivel Bódi megint villámgyors, és értékesíti ziccerét, 15-6.



24. perc - Klivinyi ezúttal nem lőtte el, hanem bejátszotta Mayernek, aki be is tud fordulni - neki is megvan a második gólja, 14-6.



23. perc - Klivinyi újabb bombát helyez el Carratu kapujába, 13-5. Urban egy lövőcsel után mehet a kapuig a jobbszélen, majd a jobb felsőbe lő, 13-6.



22. perc - Janurik indításával Bódi robog, és fejezi be a ziccert, 12-4. Egy 6-0-s szakaszt zár le Sans, aki áthámozza magát a falon, majd belövi ziccerét, 12-5.



21. perc - Kisfaludy lemásolja az előbbi gólját: labdaszerzés után az üres kapuba dobja - vagyis szinte gurítja, de lényegtelen is, ez is megvan, 11-4.



20. perc - Hét a hat ellen játszik továbbra is az argentin csapat. Megint megszerezzük, de most nincs ebből lerohanás. Görbicz a kapus mozgásával ellentétes irányba pattintja a kilencesről, 10-4.



19. perc - Nincs bejátszás Crivellitől, Kisfaludy pedig az üresen tátongó argentin kapuba dobja a saját hatosáról, 9-4!



18. perc - Majdnem 60%-al véd Janurik. Szöllősi-Zácsik újra felmegy, most lefele lő, a jobb alsót vette célba - pontos volt, 8-4.



17. perc - Egy rossz passz után gyors támadás, Bódi tálal Schatzl elé, akivel szemben csak Carratu áll, azonban beledobja Schatzl. Janurik is fogja Crivelli kintről eldobott labdáját.



16. perc - Talpról, középről lőnek az argentinok, de nem találnak kaput - Szöllősi-Zácsik pedig a felső lécre bombáz a szaggatottról.



15. perc - Eladjuk a labdát, de Salvado nem tudja bedobni az üres kapunkba. Lejár Lukács kiállítása, így újra teljes létszámban vagyunk. Klivinyinek készítik elő, aki keresztmozgása után szépen visszahúzza a jobb alsóba a kilencesről. 7-4-nél időt kér Argentína.



14. perc - Schatzl kerül ziccerbe, ő pedig hozza az eddigi vb-formáját, 6-3. Pizzo viszont gyorsan válaszol egy pattintott lövéssel, 6-4.



13. perc - Mayer szedheti össze ismét, és könnyen a bal felsőbe lövi, 5-3. Lukács mellett kerül a földre Gavilan, ez hetes is két perc a német játékvezetők szerint: Salvado lövését azonban remek mozdulattal véd Janurik!



12. perc - Crivelli majdnem elszórja, de összeszedi a saját labdáját, majd Karsten ugyan beugorva eldobja Janurik mellett, de mivel vonalra lépett, így érvénytelen a gól.



11. perc - Szekeres kap lapot Gavilán elleni megmozdulása után a falban. Ez viszont már két perc, Szekeres lerántotta az ellenfelét, emberhátrányban folytatjuk.



10. perc - Pont Janurik kezébe érkezik az átlövés, majd Kovács talpról vágja a rövidbe jobbátlövőből, először vezetünk, 4-3.



9. perc - Elmegy a kapu fölött Kovács átlövése. Urban ziccerét lábbal fogja Janurik, aki indítja Görbiczet - ő pedig test mellől lő az argentin kapuba, 3-3.



8. perc - Lendületből jön Karsten, szerencsére a felső lécre bombázza a hatosról. Visszapattan hozzájuk, Mendoza pedig megint eredményes kintről, visszahúzta a bal felsőbe, 2-3.



7. perc - Mayernek jó a bejátszás, igaz nem talál kaput, de így nem is volt könnyű, hogy megfogták hátulról a kezét, ezért pedig jár a hetes. Kovács bevágja a büntetőt, 2-2.



6. perc - Megfogják Klivinyit középen, időközben kiegészülünk. Klivinyitől alacsony a passz, majd másodjára már lefújják a belemenést a német sporttársak, Mayer védekezett jól.



5. perc - Emberhátrányban támadhatunk, Janurik le is jön. Kovács megy be a falba, de hiába kerül földre, nincs ítélet. Gyorsan felépített argentin akció, a végén egy faulttal, majd Mendoza átlövését olvassa Janurik.



4. perc - Röviden készíti elő Kovács Szöllősi-Zácsiknak, akinek kiesik a kezéből a labda. Crivellinek odaüt Kisfaludy, ezért kimegy két percre. Salvado marad üresen a bal szélen, elteszi a hosszú alsóba, 1-2.



3. perc - Hosszasan támadhatnak az argentinok, már fent is a bírók keze, de végül nem jó a bejátszás. Nincs lerohanásunk belőle.



2. perc - Mendozaé az első gól, aki a kilencesről ragasztja a labdát a léc alá. Schatzl válaszol, Görbicz passza után pattintja be a hosszúba a bal szélről.



1. perc - Janurik védéssel kezd egy átlövés után, majd Kisfaludy kissé kicsavart testhelyzetből nem tudja eltenni a kapus mellett.



1. perc - Az argetinok kezdtek. A mieink pirosban, Argentína a klasszikus kék-fehér csíkos mezben.



13.46 - Ami az ellenfelünket illeti, Argentína még soha nem nyert európai csapat ellen, a keret tagjai pedig nem csak profi kézilabdázókból áll, hiszen többen dolgoznak, vagy tanulnak a sportolás mellett. Visszatérve arra, hogy ki helyett érkezhet majd Szucsánszki, Kim Rasmussen csak annyit mondott a találkozó előtt, a játékosoknak bírniuk kell a nyomást, így aki ezt a helyzetet sem tudja kezelni, az a lengyelek, vagy a csehek elleni meccs nyomását sem bírná.



13.33 - Köszöntjük olvasóinkat, hamarosan kezdődik a magyar női kézilabda-válogatott Argentína elleni meccse. Ami a legfontosabb, a tartalékok közül behívott Szucsánszki Zita még nem játszhat ma. Azt, hogy a Fradi irányítója kinek a helyére kerül be a keretbe, csütörtök reggelig kell, hogy eldöntse a szakmai vezetés.



Korábban írtuk:



Hétfőn pihenőnapot kaptak a magyar női kézilabda-válogatott tagjai Kim Rasmussen szövetségi kapitánytól, aki úgy indokolt, a játékosoknak nagyobb szükségük van a kikapcsolódásra két vereség után, mintsem az edzésre. Rasmussen emlékeztetett arra, két kulcsjátékos, Tomori Zsuzsanna és Szucsánszki Zita sérülés miatt hiányzik, ezért szinte újra kellett kezdeniük a csapatépítést, csapatával szemben pedig talán túlságosan nagyok az elvárások.



Kedden az az Argentína lesz az ellenfél, amelyik történelme során először vehetett részt olimpiai játékokon, Rióban azonban mind az öt csoportmérkőzését elveszítette. Hozzánk hasonlóan az argentinok is pont nélkül állnak még a B csoportban, miután Norvégiától 15 góllal (36-21), a csehektől pedig 6 góllal (28-22) kaptak ki. A csoportból az első négy helyezett folytathatja a nyolcaddöntőben, így kulcsfontosságú, hogy a mieink legyőzzék a dél-amerikai együttest.



A B-csoport állása két forduló után:

1. Norvégia 4 p, 2. Csehország 4 p, 3. Lengyelország 2 p, 4. Svédország 2 p, 5. Magyarország 0 p, 6. Argentína 0 p.