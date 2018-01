Már több mint 4 millió jegyet igényeltek a nyári oroszországi labdarúgó-világbajnokságra

Már a 4 milliót is meghaladta a jegyigénylések száma a nyári oroszországi labdarúgó-világbajnokságra a TASZSZ pénteki beszámolója szerint.



Március 13-ig tart a második jegyértékesítési szakasz, amelyet december 5-én indítottak el, s a pillanatnyi helyzet szerint eddig 4 021 211 igénylés futott be a szervezőkhöz. A moszkvai hír szerint a belépők többségére orosz szurkolók jelentkeztek be, a külföldiek 45 százaléknyi belépőre tartanak igényt. Eddig a legtöbben Németországból, Argentínából és Mexikóból kérelmeztek jegyet.



A november végén zárult első fázisban 742 760 darab jegy talált gazdára. A második szakaszban csak a nyitótalálkozóra és a döntőre nem lehetett jegyet foglalni, viszont a csoportmeccsekre már a párosítás ismeretében jelentkezhettek a drukkerek.



A harmadik, utolsó értékesítési szakasz április 3-án indul, majd április 18-tól már közvetlenül, jegypénztáraknál árusítják ki a megmaradt belépőket.



A futball-világbajnokságot június 14. és július 15. között rendezik 11 orosz város 12 stadionjában.