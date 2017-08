Márton Anita vb-ezüstérmes Londonban! - fotók

A tavaly olimpiai harmadik versenyző nagyszerű utolsó dobással, 19,49 méterrel zárt másodikként a 19,94-gyel győztes kínai Kung Li-csiao mögött. A bronzérmet a riói olimpia bajnoka, az amerikai Michelle Carter érdemelte ki, 19,14-gyel.Márton a zuhogó esőben, hűvös időben zajló szerdai döntőben az első sorozatban 18,50-ig lökte a súlyt, kísérlete után nem tűnt elégedettnek, fejcsóválása legalábbis ezt jelezte. Kung Li-csiao, aki 20,11-gyel az idei legjobb eredménnyel rendelkezik, 19,16-tal vezetett az első sorozat után, a magyar atléta pedig negyedik volt. Másodikra 18,89-et lökött, ezzel feljött a második helyre, megelőzve a jamaicai Danniel Thomas-Doddot, illetve Cartert. A harmadik sorozatban egy helyet visszacsúszott, mert míg ő 18,65-öt ért el, addig Carter 19,14-gyel eléje került.A következő sorozattól már csak a legjobb nyolc folytathatta a versenyt, fordított sorrendben. Márton a leggyengébb kísérletét mutatta be 18,33-mal, így maradt a harmadik helyen. Kung és Carter szintén nem javított. Utolsó előtti kísérleténél 18,54 méterre szállt a súly, ugyanakkor Thomas-Dodd 18,91-gyel két centivel túldobta az ő legjobb eredményét, így Márton visszacsúszott a negyedik helyre. Utolsóra azonban - szokásához híven - nagyon összeszedte magát, és a korábbiaknál sokkal koncentráltabban 19,49 méterre lökte a súlyt. Ezzel feljött a második helyre, és azt meg is őrizte, mert amerikai ellenfele már nem tudott javítani.A békéscsabai színekben versenyző dobó az elmúlt években fantasztikus sorozatot produkált: 2014-ben bronzérmet szerzett a zürichi szabadtéri Európa-bajnokságon (19,04 m - országos csúcs), 2015-ben első lett a prágai fedettpályás Eb-n (19,23 m - ocs), s negyedik a pekingi vb-n (19,48 m - ocs). Tavaly ezüstöt nyert a fedett vb-n (19,33 m - ocs) és a szabadtéri Eb-n is (18,72 m), majd a dobogó harmadik fokára állhatott fel a riói olimpián (19,87 m - ocs), idén pedig újra első lett a fedett Eb-n (19,28 m). Londonban a súlylökés mellett diszkoszvetésben is indul.Márton Anita a magyar csapat második érmét szerezte a vb-n, Baji Balázs hétfőn harmadik lett 110 méter gáton.---------------------------1. Kung Li-csiao (Kína) 19,94 m3. Michelle Carter (Egyesült Államok) 19,14