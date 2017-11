Massa a szezon végén befejezi pályafutását

Felipe Massa, a Williams istálló pilótája az idény végeztével befejezi pályafutását a Forma-1-ben.



A brazil versenyző Instagram-oldalán szombaton jelentette be döntését.



A 36 éves Massa már egy éve is abba akarta hagyni, aztán mégis a folytatás mellett határozott, egy évvel meghosszabbítva F-1-es karrierjét. Legnagyobb sikerét 2008-ban aratta, amikor is második lett a világbajnoki pontversenyben, emellett összesen 11 vb-futamon győzött a Ferrarival.



A brazil pilóta a jövő hét végén a hazai viadalon, a Bazil Nagydíjon, majd a szezonzárón, a november 26-i Abu-dzabi Nagydíjon indul még.