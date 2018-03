Megbüntettek két orosz focistát, mert diszkóba mentek

A nyári világbajnokságra házigazdaként készülő orosz labdarúgó-válogatott két játékosa, Roman Nojstedter (Neustädter) és Konsztantyin Raus (Rausch) egy moszkvai diszkóban szórakozott a braziloktól elszenvedett 3-0-s vereség után, péntek este, ezért pénzbüntetést kaptak. Az orosz szövetség szombati közleménye csupán a szankció tényét rögzítette, annak mértéke nem derült ki. Mint írták, viselkedésükkel megsértették a szabályokat, és a nemzeti csapat megítélésének is ártottak.



Sajtóhírek szerint a játékosok éjfél után a barátaikkal mentek be egy belvárosi szórakozóhelyre, majd a világhálón megjelent egy videófelvétel, amelyen látható, ahogyan elhagyják a diszkót. Mindkét futballista német származású, de az egykori Szovjetunió területén született. A Fenerbahce hátvédje, Nojstedter 2016-ban, a Dinamo Moszkva védője, Raus pedig egy évvel korábban kapta meg az orosz állampolgárságot. A közleményben megszólaltak a játékosok is, akik elmondták, a barátaikkal vacsoráztak egy moszkvai étteremben, de mivel a szabályzat értelmében éjfél után már tartózkodhattak volna nyilvános helyen, elnézést kértek, és elfogadták a bírságot.



Hozzátették, a jövőben mindent megtesznek, hogy ilyen hibát ne kövessenek el. Oroszország Szaúd-Arábiával, Egyiptommal és Uruguayjal szerepel azonos csoportban a nyári világbajnokságon.