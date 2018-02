Megcsinálja-e megint a Patriots? - New England - Philadelphia 0-3 (élő)

LeadingNFL ™ on Twitter Torrey Smith with the helmet catch on 3rd & 12 to move the chains. https://t.co/B47slII2BO

New England Patriots - Philadelphia Eagles - (-,-,-,-)- Tíz játékkal 69 yardot tett meg az Eagles. Elsőre nincs touchdown, majd egy false start, öt yardos büntetés az Eaglesnek. Második és gól, Foles inkább kidobta a sarokba. Foles megint majdnem ugyanoda, de Rowe megelőzi a Philly elkapóját, nincs TD! Egy mezőnygólt tudott ebből kihozni az Eagles, Jake Elliot berúgta 25-ről, ezzel 3-0-ra vezet a Philadelphia.Egy rövid Ayaji futással megvan az újabb first down, szépen halad előre az Eagles, a New England 25-ösénél járnak. Rövid passz Foles-tól, Clement viszont megindul, és már a red zone-ban a Philadelphia!Az első futás nem jó, sőt, vesztett is két yardot az Eagles. Harmadik és tizenkettő, nagyon szép hosszú játék, Torrey Smith remekül húzta le Foles nagy játékát, jöhet tovább a Philadelphia.- Stephen Gostkowskié a meccs első megmozdulása a kezdőrúgással. A 25-ösig hozza vissza a Philly. Harmadik és négyet kell megcsinálni az Eagles-nek, Foles harmadik passza is jó, megvan a first down.Egy második világháborús amerikai hős dobhatta fel a pénzérmét: a Philly az írást választotta, de a fej lett, a New England átadta a kezdés jogát az Eaglesnek.J.J. Watt átveheti az Év emberének járó Walte Payton-díjat, Pink már készülődik, a rágóját még kidobja - és meg is volt a himnusz, meg a szokásos vadászgép-repülés is a stadion felett. Jöhet a foci!- A meccs előtti Himnuszt Pink fogja előadni: azonban az énekesnő influenzával küzdött az elmúlt napokban, de úgy tűnik, legyőzte a betegséget, és elő tudja adni a "The Star-Spangled Banner"-t. A háromszoros Grammy-díjas énekesnő egyébként Pennsylvaniából származik, így nem meglepő, ha a Philadelphiának szurkol ma, erről még a meccs előtt megemlékezett a közösségi oldalán - itt mondjuk egészen úgy tűnik, mint aki felgyógyult.Még fél óra a kezdésig. Mínusz 18, ami viszont a fokot érinti: persze ez a fedett stadionban egészen másképp hat és másképp néz ki. A kezdésről pedig a szokásos érmefeldobás dönt, természetesen erre az alkalomra külön készítettek. Íme!Az Eagles a pályán - a közönség mintha velük lenne!A Pats melegít - természetesen ott van Rob Gronkowski is, aki megkapta az orvosi engedélyt is, hogy ma játszhasson.- Köszöntjük olvasóinkat, kevesebb, mint egy óra van hátra a kezdésig, és kiderül, ki nyeri az idei Super Bowlt! Addig is még egy kis statisztika és egyebek: Tom Brady és Bill Belichick eddig hét döntőt játszhattak, és minden alkalommal egy touchdown-on belül dőlt el a meccs - rendre szoros volt tehát az a döntő, ahol a Pats vett részt az utóbbi időszakban. Még egy adalék, ha nem lenne egyébként is favorit a New England: "állatos" csapat ellen még nem vesztett a Super Bowlok alatt, és ma a Sasok az ellenfelek...

A tavalyi év mellett már négyszer sikerült bajnokságot nyernie a New England Patriotsnak a már legendás párossal: a Bill Belichick vezette együttesben Tom Brady is beírta magát a sportág történelemkönyvébe, a történet pedig tovább folytatódhat a minnesota-i döntőben, amennyiben sikerül vímet védenie a Hazafiaknak. Erre egyébként összesen hét csapat volt képes az NFL történetében, legutóbb éppen a Patriots, amely 2004-ben és 2005-ben is nyerni tudott.A Philadelphia Eagles viszont még sosem nyerte meg a győztesnek járó Vince Lombardi-trófeát, a tizenötödik döntőben, 1981 januárjában a Sasok kikaptak az Oaklandtől (27-10), valamint 2005 februárjában is alulmaradtak: utóbbi alkalomkor éppen attól a New Engladtól kaptak ki három ponttal, 24-21-re, amellyel most is farkasszemet néznek. A Philadeplhiát végig esélytelennek titulálták a play-off során, azonban hiába az első számú irányító, Carson Wentz elvesztése, a beugró Nick Foles remekül játszva a döntőig vezette csapatát.Ami a helyszínt és a körülményeket illeti, pokoli hideget jósolnak Minnesottában, a Super Bowl idejére -14, -16 fok lehet majd a hőmérséklet, és nem kizárt a havazás sem - viszont ez nagy gondot nem okozhat majd, hiszen a fedett US Bank Stadiumban játszhatnak a csapatok. Az esélyeket illetően minden iroda a Pats-et várja győztesnek, a legtöbb egy 5-6 pontos különbséget jósolnak a címvédő javára.