Megcsinálja-e megint a Patriots? - New England - Philadelphia 26-29 (élő)

New England Patriots - Philadelphia Eagles - (3-9, 9-13, 14-7,-)A Patriots térfelére eljut a Philly, de már nincs idő többre. 955 támadóyardnál a csapatok, és még van egy negyed!Ami pedig a visszaállt különbség mellett is fontos lehet, hogy egészen jól menedzseli az órát is a Philadelphia. Most viszont szabálytalankodnak, és ebből megint jól jön ki a Patriots, mert így nem kell bevállalniuk egy rizikós harmadik kísérletet. TOUCHDOWN! Hoganről lemaradnak, ő meg köszöni szépen. Gostkowski berúgja az extrát is, 26-29, Brady már 400 yard fölött.Megy előre az Eagles is, Blount hozza a first downokat. Sőt, touchdown! Corey Clement húzta le Foles passzát, de megnézik a játékvezetők. Marad az ítélet, és jó az extra is - megint tíz pont az Eagles előnye, 19-29!- Vissza a focihoz! Tíz pont komoly előny, de ne felejtsük, ez a New England... A Pats támadhat először, Brady kétszer, sőt, háromszor is Gronkowskit választja, gyorsan eljutnak mezőnygól távolságig, de aligha ez lenne a cél. TD! Brady és Gronk, 2.45 alatt meg is csinálták, Gronk egy irányváltással szépen átverte a védőjét. Gostkowski most berúgja, máris 19-22!Részlet a half-time showból. Justin élvezte, szó se róla.Na de még van egy játéka a Patriotsnak. Viszont nincs már időkérése, kevés idejük maradt Bradyéknek arra, hogy ne tízpontos hátránnyal menjenek be az öltözőbe. Amendola elindul, de megállítják - két negyed után 22-12-re vezet a Philadelphia! Pazar meccs eddig, jöhet a half time show, Justin Timberlake-el, de nagyon nagy második félidőre van kilátás!Jeffery és Gilmore csatáját utóbbi nyeri, nincs TD Foles passza után - de zászló sem. Negyedik és gól, rámegy az Eagles, de csak az időkérés után. FOLES SZERZI A TD-t! Micsoda játék volt, Foles pedig teljesen üresen marad, és megszerzi a touchdownt - mi több, az extra is jó most, 22-12-re vezet az Eagles!Ez az első Super Bowl, amikor mindkét csapat rúgója extra pontot ront. Foles rövid passza után Clement fut 55 yardot, éppen meg bírták állítani, mielőtt touchdown a vége. Időt kér a Patriots, 45 másodperc van a szünetig.Brady találja meg Hogant egy hosszú passzal, előtte Mills adott egy első kísérletet szabálytalanságával. White futhat, egészen az end zoneig, TD! Hét játék alatt 90 yardot megy a Pats, és zárkózik, White-ot ketten sem tudták szerezni, 12-15! DE GOSTKOWSKI EZT IS ELRONTJA! Megint kimarad a mezőnygól!Harmadik és négy, még az ötyardos büntetést is eltüntette az Eagles. AJAYI! Áthámozza valahogy magát középen. Viszont Jeffery ezt most odaadja a Patsnek, kiperdül a kezéből estében, Duron Harmon pedig összeszedi, a New Englandé a labda!Burkhead! Egy kiváló futás a Patriotstól, 46 yardot hozott, nem a védelmek meccse ez eddig! Nagyon elmértek most valamit a Patsnél, Brady csak oldalra dobta harmadik és nyolcnál. Gostkowskinak 45 yardról kell berúgnia - ezt megoldja, 6-15.- Folesnek teljesen tiszta célpontja van középen, könnyen megoldják így a harmadik és hetet. Jeffery ezt most nem tudja lehúzni egy kézzel, EZT VISZONT IGEN! Két ember között is megoldja, már ma 73 yardnál jár! TOUCHDOWN! LeGarette Blount egy irányváltás mindenkit leráz magáról, és beviszi, 15-3. A Philadelphia rámegy a kétpontosra, de ez nincs meg.- Brady nem tudja elkapni Amendola passzát - fordítva elég jól szokott működni, Brady most elindult, és ezzel mindenkit meglepett. Negyedik és öt, de rámegy a Patriots. Gronkowskit keresné, de nincs meg!Brandin Cooksot tartóztatták le, lent is marad, ápolják. Mondjuk nem is csodálhatjuk.Foles valahogy kimenekült a zsebből, de rossz a passza, puntolnia kell az Eaglesnek, a meccs első puntja jön. Donnie Jones a 37-esig rúgja, jöhet a Pats.Csak mezőnygól megint, de Gostkowski megtorpan, mert rosszul tették vissza a labdát - és a kapufát találja el! Ez is kimarad, marad a 9-3!Jöhetnek ismét Bradyék - viszont kicsit kapkodtak, öt yardos büntetés. Hogannak most hosszú a passz, harmadik és hét. Amendola teljesen egyedül marad, a Pats első nagyjátéka, 50 yardot hozott a play-offra általában feltámadó Amendola. Ez a negyed vége, harmadik és kettőről folytathatja majd a Pats.Micsoda futás! LeGarrette Blount indult meg. ÉS MILYEN TOUCHDOWN! Foles óriási, 34 yardos passza, Alshon Jeffery húzta le, 9-3. Viszont kimarad az extra pont, Elliot mellé rúgja!Gronkowski is elkap egy Brady-passzt, már 52 yardnál a Patriots irányítója, és a red zoneban a New England. Mills elképesztően fontos védekezése, gyakorlatilag Gronkowski kezéből ütötte ki a labdát, megelőzve őt, nincs TD ebből sem. 27 yardról rúghat a Pats - és egy sorozat megtörik ezzel, van már pontja az első negyedben a New Englandnek is a Super Bowlokon, Gostkowski sem rontott, 3-3. Bill Belichick a tőle megszokott reakciót hozta annak kapcsán is, hogy végre pontot szerzett a csapata a döntők első negyedében.Jöhetnek a pályára Bradyék. James White-ot gyorsan meg is találja Brady. Többen voltak a pályán a Phillynél, öt yardot ezzel is nyer a Pats. Hogan a 27 yardosig indulhat meg Brady passzával, bekezd a Pats is!- Tíz játékkal 69 yardot tett meg az Eagles. Elsőre nincs touchdown, majd egy false start, öt yardos büntetés az Eaglesnek. Második és gól, Foles inkább kidobta a sarokba. Foles megint majdnem ugyanoda, de Rowe megelőzi a Philly elkapóját, nincs TD! Egy mezőnygólt tudott ebből kihozni az Eagles, Jake Elliot berúgta 25-ről, ezzel 3-0-ra vezet a Philadelphia.Egy rövid Ayaji futással megvan az újabb first down, szépen halad előre az Eagles, a New England 25-ösénél járnak. Rövid passz Foles-tól, Clement viszont megindul, és már a red zone-ban a Philadelphia!Az első futás nem jó, sőt, vesztett is két yardot az Eagles. Harmadik és tizenkettő, nagyon szép hosszú játék, Torrey Smith remekül húzta le Foles nagy játékát, jöhet tovább a Philadelphia.- Stephen Gostkowskié a meccs első megmozdulása a kezdőrúgással. A 25-ösig hozza vissza a Philly. Harmadik és négyet kell megcsinálni az Eagles-nek, Foles harmadik passza is jó, megvan a first down.Egy második világháborús amerikai hős dobhatta fel a pénzérmét: a Philly az írást választotta, de a fej lett, a New England átadta a kezdés jogát az Eaglesnek.J.J. Watt átveheti az Év emberének járó Walte Payton-díjat, Pink már készülődik, a rágóját még kidobja - és meg is volt a himnusz, meg a szokásos vadászgép-repülés is a stadion felett. Jöhet a foci!- A meccs előtti Himnuszt Pink fogja előadni: azonban az énekesnő influenzával küzdött az elmúlt napokban, de úgy tűnik, legyőzte a betegséget, és elő tudja adni a "The Star-Spangled Banner"-t. A háromszoros Grammy-díjas énekesnő egyébként Pennsylvaniából származik, így nem meglepő, ha a Philadelphiának szurkol ma, erről még a meccs előtt megemlékezett a közösségi oldalán - itt mondjuk egészen úgy tűnik, mint aki felgyógyult.Még fél óra a kezdésig. Mínusz 18, ami viszont a fokot érinti: persze ez a fedett stadionban egészen másképp hat és másképp néz ki. A kezdésről pedig a szokásos érmefeldobás dönt, természetesen erre az alkalomra külön készítettek. Íme!Az Eagles a pályán - a közönség mintha velük lenne!A Pats melegít - természetesen ott van Rob Gronkowski is, aki megkapta az orvosi engedélyt is, hogy ma játszhasson.- Köszöntjük olvasóinkat, kevesebb, mint egy óra van hátra a kezdésig, és kiderül, ki nyeri az idei Super Bowlt! Addig is még egy kis statisztika és egyebek: Tom Brady és Bill Belichick eddig hét döntőt játszhattak, és minden alkalommal egy touchdown-on belül dőlt el a meccs - rendre szoros volt tehát az a döntő, ahol a Pats vett részt az utóbbi időszakban. Még egy adalék, ha nem lenne egyébként is favorit a New England: "állatos" csapat ellen még nem vesztett a Super Bowlok alatt, és ma a Sasok az ellenfelek...

A tavalyi év mellett már négyszer sikerült bajnokságot nyernie a New England Patriotsnak a már legendás párossal: a Bill Belichick vezette együttesben Tom Brady is beírta magát a sportág történelemkönyvébe, a történet pedig tovább folytatódhat a minnesota-i döntőben, amennyiben sikerül vímet védenie a Hazafiaknak. Erre egyébként összesen hét csapat volt képes az NFL történetében, legutóbb éppen a Patriots, amely 2004-ben és 2005-ben is nyerni tudott.A Philadelphia Eagles viszont még sosem nyerte meg a győztesnek járó Vince Lombardi-trófeát, a tizenötödik döntőben, 1981 januárjában a Sasok kikaptak az Oaklandtől (27-10), valamint 2005 februárjában is alulmaradtak: utóbbi alkalomkor éppen attól a New Engladtól kaptak ki három ponttal, 24-21-re, amellyel most is farkasszemet néznek. A Philadeplhiát végig esélytelennek titulálták a play-off során, azonban hiába az első számú irányító, Carson Wentz elvesztése, a beugró Nick Foles remekül játszva a döntőig vezette csapatát.Ami a helyszínt és a körülményeket illeti, pokoli hideget jósolnak Minnesottában, a Super Bowl idejére -14, -16 fok lehet majd a hőmérséklet, és nem kizárt a havazás sem - viszont ez nagy gondot nem okozhat majd, hiszen a fedett US Bank Stadiumban játszhatnak a csapatok. Az esélyeket illetően minden iroda a Pats-et várja győztesnek, a legtöbb egy 5-6 pontos különbséget jósolnak a címvédő javára.