Megfojtotta német riválisát a kis Növényi Norbi, apja megkönnyezte diadalát

A világ alighanem legnagyobb amerikai küzdősport- rendezvényszervező vállalkozása, az amerikai Bellator estéjén bemutatta komoly sebet ejtő oroszlánkörmét a 18 éves MMA-reménység kis Növényi, aki a nála húsz (!) évvel idősebb török gyökerű, német állampolgár Yüksel ellen két földreviteli kísérlet és lenti gyömöszölés után a harmadiknál elővette fojtásfogását, és könyörtelen K.O.-val győzött - írja a borsonline.hu A Nono becenevű magyar srácot zavarta, hogy egy egészen más, szakállas férfi fotóját tették ki bemutatásakor a BOK-csarnok elektromos applikációs táblájára, ezért meghökkenve, kesernyés-gúnyos mosollyal mutogatott, hogy az a férfi bizony nem azonos vele. Aztán a Bellator még egy durvább bakit is elkövetett, mert miután Nono győzött, azt írták ki, hogy Yüksel a meccs nyertese.- Az volt a terv, hogy leviszem Yükselt, és ott lelek megoldást - mondta ifjabbi Növényi. - Ezt harmadszorra keresztül is vittem, mögékerülést követően elaltattam.A vagány győztes 18 éves korára 84 kilós, olykor 10 kilót (...) fogyaszt, és olyan technikai repertoárral bír, amely még sokra teszi hivatottá.- Az a legfontosabb, hogy honfitársaimnak örömre adtam okot. Szép győzni mindenhol, de életem mindössze második hivatásos meccsén idehaza nyerni csodás! Eleinte egy kicsit kapkodtam, ám az idő meghozza a rutint.Édesapja, az 1980-as moszkvai olimpia birkózó-bajnoka megkönnyezte fia sikerét.- Már az is megtisztelő, hogy a Bellator felfigyelt rá - értékelt a Borsnak Növényi papa, aki májusban ünnepli 62. születésnapját. - Jó úton halad, duplán dolgozott benne a becsvágy, elvégre idehaza várták el tőle a helytállást. Sikerült. Ismétlem: a Bellator rendezvényeinek műsorára felkerülni igen nehéz. Utólag elárulhatom, hogy az utolsó londoni tréningjei egyikén edzőtársa szétrúgott az alsó lábszárán egy izomcsomót ezért sérülten lépett a budapesti ketrecbe. Két év múlva már csúcsforma-közeli harcos lesz, és még akkor is csak húsz esztendőt jegyez. Olyan angol edző irányítja, aki a szakma igazi mestere. Amúgy naponta konzultálunk telefonon, és megállapítottuk, hogy a kinti trénere és az én meglátásaim 95 százalékban azonosak.Idősebb Növényi kiemelte, módfelett becsüli a fiában, hogy amikor majd a közeljövőben három hétre hazatér pihenni, máris a továbblépésen töpreng.- A német elleni győztes meccse után ezt kérdezte tőlem: "Apám, mikor és hol edzhetünk majd közösen?"