Meghalt az Aranycsapat utolsó tagja

Fotó: olimpia.hu

Október 9-én 88 éves korában meghalt Tóth II. József 12-szeres magyar válogatott futballista, írja azTóth 1953 és 1957 között volt válogatott, játszott az Aranycsapatban is, 1954. május 23-án a 6:3 budapesti visszavágóján gólt is lőtt az angoloknak. Összesen ötször talált be a válogatottban. Az 1954-es vb-n is szerepelt, ahol második lett a csapattal.

Csak egyetlen klubja volt, 1940 és 1961 között a Csepelben futballozott. 296 bajnoki meccsen 78 gólt szerzett. Az 1958-59-es idényben bajnokságot is nyert klubjával.Csepel örökös bajnoka, Budapest díszpolgára; szülőfalujában, a Vas megyei Merseváton 2015 óta sportpálya viseli a nevét.