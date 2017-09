Megkérte a szurkolókat a Manchester United csatára, hogy ne énekeljenek többet a péniszéről

A Kick It Out diszkriminációellenes csoport a 24 éves csatár péniszéről költött rigmust "sértőnek és diszkriminatívnak" nevezte. Romelu Lukaku a Manchester United hivatalos Twitter-falán üzent a fanoknak, hogy lépjenek tovább, és kölcsönös tiszteletet kért.A United még a szerdai Burton felett aratott ligakupa-mérkőzés előtt - amelyen a belga csatárt nem cserélték be - tett közzé egy posztot azzal kapcsolatban, hogy "minden támadó jellegű magatartás ellen fel fognak lépni". Ennek ellenére az első félidő közepén lehetett hallani a Lukakuról költött dalt, de a szurkolók aztán felhagytak a rigmussal.Romelu Lukaku a nyáron igazolt a Manchester Unitedhez 75 millió fontért az Everton csapatától. A vételár bizonyos feltételek teljesülése esetén akár 90 millió fontra is emelkedhet. A bajnokságban eddig 5 meccsen 5 gólt szerzett, a Bajnokok Ligája csoportkörének első meccsén is hálóba talált a belga csatár.A vitatott dal: