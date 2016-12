Csütörtökön megkezdődött a szavazás az év góljára, amelynek díját az M4 Sport - Az Év Sportolója Gála keretében a január 12-i ünnepségen a Nemzeti Színházban adják át.



A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) Puskás-díjához hasonlóan az esztendő legszebb magyar góljára is az interneten voksolhatnak a szurkolók, méghozzá az m4sport.hu oldalon, ahol megtalálható a tízes lista, amely a magyar szövetség (MLSZ) szakmai bizottságának elnöke, Gellei Imre vezetésével és Nyilasi Tibor korábbi magyar és osztrák gólkirály, európai ezüstcipős futballista közreműködésével jött létre.



A jelöltek között szerepelnek az OTP Bank Ligában szerzett találatok, az Európa-bajnokságon a magyar válogatott tagjai által lőtt gólok, de lehet voksolni a Német Kupa döntőjében szerzett magyar női találatra, illetve futsal- és strandlabdarúgó-mérkőzésen született gólra is.



A szavazás megkönnyítése érdekében az M4 Sport több alkalommal is bemutatja a tízes listára kiválogatott gólokat, valamint az m4sport.hu oldalon is meg lehet tekinteni a tíz találatot.



A szervezők, akárcsak a többi kategória esetében, a jövő csütörtöki sajtótájékoztatón hirdetik ki, hogy mely gólok kerültek az első három közé, a szavazatokat egészen a top 3 jelöltet bemutató eseményig fogadja az internetes rendszer. Az Év gólja-kategória győztes találatának szerzőjét is díjazzák január 12-én a Nemzeti Színházban, ahova a versenyben maradó három gólszerző mindegyike meghívást kap, és csak a helyszínen, az M4 Sport - az Év Sportolója Gálán derül ki a győztes.



Az Év gólja kitüntetést Magyarországon a FourFourTwo magazin alapította öt évvel ezelőtt: 2011-ben Gera Zoltán, 2012-ben Huszti Szabolcs, 2013-ban Fröhlich Roland, 2014-ben pedig Dzsudzsák Balázs nyert, tavaly pedig a díj még nagyobb rangra emelkedett, ugyanis bekerült az Év Sportolója Gála programjába. Egy éve Priskin Tamás érdemelte ki a díjat a norvégok elleni hazai Eb-pótselejtezőn szerzett góljával.