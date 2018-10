Megszólalt Vranjes, a Telekom Veszprém menesztett vezetőedzője: sokkal többet akartam elérni

A Veszprémmel kötött házasság nem úgy működött, ahogyan akartuk. Számomra szomorú a mai nap, ennél sokkal többet akartam elérni. Sajnos az álmom ezúttal nem valósult meg"

Nagyszerű győzelmeket is arattunk, nagyszerű mérkőzéseket is játszottunk ebben az időszakban, ezeket nem akarom elfelejteni. Kihívás volt, hogy új csapatot építsünk, s egyúttal új filozófiát honosítsunk meg. Ez nem volt könnyű a nagy célok közepette, de nem is volt lehetetlen"

Ljubomir Vranjes, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának távozó vezetőedzője úgy fogalmazott, sokkal többet akart elérni a csapatával.- írta közösségi oldalán hétfő este a svéd edző.Vranjes tavaly nyáron vette át az együttes irányítását, amellyel egy Magyar Kupa-győzelmet ért el, a bajnoki döntőben alulmaradt a MOL-Pick Szegeddel szemben, a Bajnokok Ligájában pedig a legjobb nyolc közé sem került, a dán Skjern HB összesítésben jobbnak bizonyult nála a rájátszás első fordulójában.A mostani szezonban a BL-ben a Veszprém három forduló alatt kétszer vereséget szenvedett, legutóbb szombaton. Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója közölte, a szakvezetőt hétfőn felmentették a munkavégzés alól, és közös megegyezéssel szeretnének szerződést bontani vele. Szintén távozik Björn Sätherström másodedző és Eklemovics Nikola sportigazgató.- magyarázta.Vranjes leszögezte, az elmúlt 12 hónap alatt minden alkalommal a legjobbját nyújtotta, és mindent megtett, amit ígért. Hozzátette, biztos benne, hogy a játékosok is mindent kiadtak magukból a győzelemért.Elképzelhetőnek nevezte Csík Zoltán, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója, hogy a megbízott tréner, Gulyás István marad a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője.A cégvezető az Echo TV-nek úgy nyilatkozott, olyan vezetőedzőt szeretnének találni, aki a csapatot elvezeti a Bajnokok Ligája négyes döntőjéig."Gulyás István kiváló szaktekintély. Ha a csapat esetleg azt a visszajelzést küldi, és az eredmények is olyanok - hiszen pillanatok alatt nem lehet bárkit leültetni a padra -, akkor adott esetben az is elképzelhető, hogy ő marad a vezetőedző" - nyilatkozta Csík Zoltán.Gulyás 1985-től 1999-ig 433 meccsen 767 gólt lőtt veszprémi színekben. A klasszis irányító kilencszeres bajnok, kilencszeres Magyar Kupa-győztes, illetve KEK-győztes a volt a csapattal, ezen kívül elnyerte az év legjobb férfi kézilabdázója címet 1995-ben.Ljubomir Vranjes vezetőedzőt, Björn Sätherström másodedzőt és Eklemovics Nikola sportigazgatót hétfőn mentették fel a munkavégzés alól.A cégvezető elmondása szerint a szakmai stábnak azért kell távoznia, mert a csapat szombaton hazai pályán kikapott a tavalyi győztes macedón Vardar Szkopjétól a BL csoportkörében, ez pedig nem olyan eredmény, amit elvártak."De sokkal rosszabb dolog is történt. Nem látjuk azt a fejlődést, amit az előző szezonban ígért a mester, és nem tart ott a csapat felkészülésileg, játéktudásban, játékintelligenciában, ahova vártuk" - magyarázta.Vranjes tavaly nyáron vette át az együttes irányítását, amellyel egy Magyar Kupa-győzelmet ért el, a bajnoki döntőben alulmaradt a MOL-Pick Szegeddel szemben, a Bajnokok Ligájában pedig a legjobb nyolc közé sem került, a dán Skjern HB összesítésben jobbnak bizonyult nála a rájátszás első fordulójában.A mostani szezonban a BL-ben a Veszprém három forduló alatt kétszer vereséget szenvedett."Azt gondoltuk az elmúlt szezon végén, hogy egy bajnoki fiaskó után az edző lelket önt a csapatba, megpróbál egy olyan új dolgot véghezvinni, amitől a csapat új lendületet, új erőt, új hitet kap, és most mindez nyertes meccsekben mutatkozik meg" - nyilatkozta Csík Zoltán, aki hozzátette, remélhetőleg közös megegyezéssel fogják megszűntetni a svéd edző szerződését.Végül elárulta, hogy a hétfői bejelentés után az öltözőben Nagy László csapatkapitány lelkesítő beszédet tartott, és elmagyarázta mindenkinek, "hogy itt most harci körülmények álltak elő, de itt akkor is dolgozni kell, akkor is edzeni kell, és akkor is meg kell nyerni a meccset".A hétfőn napvilágot látott külföldi sajtóinformációk szerint az egyiptomi válogatott szövetségi kapitánya, a Vardar Szkopje korábbi vezetőedzője, a spanyol David Davis, valamint a szlovén válogatott kapitánya, a montenegrói Veselin Vujovic is jelölt a Veszprém vezetőedzői posztjára.

Menesztették Ljubomir Vranjest, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának vezetőedzőjét.

A klub honlapjának hétfői közleménye szerint a svéd szakember mellett segédedzőjének Björn Sätherströmnek, valamint a sportigazgató Eklemovics Nikolának is megköszönték a közös munkát.

Válogatottunk készül a jövő januári világbajnokságra, amely a tokiói olimpiai kvalifikáció szempontjából is kulcsfontosságú, de természetesen önmagában is az. A sorsolásunk kedvezőnek mondható, a csapatunk erős, a tét óriási. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a magyar válogatott a lehető legjobb esélyekkel vágjon neki a világbajnokságnak. Hogy ez ebben a konkrét ügyben és helyzetben mit jelent, arról e pillanatban még semmi végérvényeset nem mondhatunk, mert az előállt szituáció számunkra is új és váratlan"

Vranjes tavaly nyáron vette át az együttes irányítását, amellyel mindössze egy Magyar Kupa-győzelmet ért el. Az előző idényben sokáig úgy tűnt, a Szeged ezúttal sem tudja letaszítani a bajnoki trónról legnagyobb riválisát, ám a Veszprém teljesítményére a végére visszaesett. A csongrádiak előbb az alapszakaszban 15 év után diadalmaskodtak Veszprémben, majd a fináléban meg tudták őrizni hazai pályán kidolgozott négygólos előnyüket.A Bajnokok Ligájában a Veszprém szolgáltatta az egyik legnagyobb - magyar szempontból negatív - meglepetést, miután a legjobb nyolc közé sem került be: a dán Skjern HB összesítésben jobbnak bizonyult nála a rájátszás első fordulójában.A mostani szezonban a Bajnokok Ligájában a Veszprém három forduló alatt kétszer vereséget szenvedett. Szombaton hazai környezetben a tavalyi győztes Vardar Szkopje együttesétől kapott ki, azt megelőzően pedig Barcelonában maradt alul. A legrangosabb európai kupasorozatot szombaton a fehérorosz Meskov Breszt otthonában folytatja az együttes.Vranjes a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya is egyben.A veszprémi csapat edzéseit az új vezetőedző érkezéséig Gulyás István tartja.- nyilatkozta Novák András, az MKSZ főtitkára.A sportvezető hozzátette, konzultálnak az érintettekkel, elsősorban a szövetségi kapitánnyal, majd a Veszprém válogatott kulcsjátékosaival, mindenkivel, akinek a véleménye, értékelése segíthet a helyzet optimális kezeléséhez.A nemzeti csapat legközelebb október 24-én Érden a Szlovákia elleni Európa-bajnoki selejtezőn lép pályára, a 2019-es világbajnokságot pedig január 11-én, Koppenhágában kezdi meg Argentína ellen.