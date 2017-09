Megvan, mikor kell tanúskodnia C. Ronaldónak az adócsalási ügyében

Cristiano Ronaldónak, a Real Madrid sztárlabdarúgójának július 31-én kell tanúvallomást tennie az ellene indított adócsalási ügyben.



Az El Confidencial nevű internetes híroldal kedden számolt be a játékos meghallgatásának időpontjáról.



A spanyol ügyészség múlt kedden azt közölte, hogy Ronaldo 2011 és 2014 között 14,76 millió euró (4,5 milliárd forint) adót nem fizetett be az államkasszába, ráadásul mindezt tudatosan tette: egy üzleti vállalkozás segítségével szándékosan rejtette el a személyéhez fűződő kereskedelmi jogok értékesítéséből származó jövedelmét. Ha a portugál válogatott csapatkapitányát bűnösnek találná a bíróság, legalább 15 hónapos börtönbüntetés várna rá, amelyet azonban büntetlen előélete miatt valószínűleg nem kellene letöltenie.



A jelenleg az Európa-bajnok portugál válogatottal a Konföderációs Kupán tartózkodó négyszeres aranylabdás játékos egy nappal az ügy kirobbanását követően annyit reagált, hogy az ő lelkiismerete tiszta.



Egy hónapja a szintén adócsalási botrányba keveredett Lionel Messi fellebbezését elutasította a spanyol legfelsőbb bíróság: az FC Barcelona argentin futballistájára 21 hónapos börtönbüntetést róttak ki, egyúttal kétmillió eurós bírság befizetésére is kötelezték. Büntetlen előélete miatt azonban, s mivel a büntetés két évnél kevesebb, vélhetően nem kell börtönbe vonulnia.