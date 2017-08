Messiék a mezükön emlékeznek a barcelonai terrorcselekmény áldozataira

Az FC Barcelona labdarúgócsapatának játékosai vasárnap a Real Betis elleni spanyol bajnoki mérkőzésen a mezükön viselt Barcelona felirattal emlékeznek a terrorcselekmény áldozataira.



A katalán klub pénteki közleménye szerint a hétvégi összecsapáson a játékosok hátán a nevük helyett egységesen "Barcelona" felirat lesz olvasható.



A spanyol szövetség és a liga vezetősége is engedélyezte, hogy ezzel, valamint a mezek elején látható 'TotsSomBarcelona' (magyarul: 'mi mind Barcelona vagyunk') felirattal fejezzük ki tiszteletünket az áldozatok iránt - jelentették be. Korábban arról is döntés született, hogy hétvégén valamennyi spanyol és német bajnoki mérkőzés egyperces gyászszünettel kezdődik.



Csütörtök délután Barcelona központjában feltehetően egy dzsihadista kisteherautójával gyalogosok közé hajtott, és hatszáz méteren keresztül gázolt el járókelőket. Az elkövetőnek sikerült megszöknie. A merényletet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára.



Péntekre virradóra Cambrils katalán tengerparti üdülőhelyen is gázolásos merényletet követtek el. A támadást ugyanúgy hajtották végre, mint a barcelonait, így kapcsolatot feltételeznek a két terrorcselekmény között. A támadást részben meghiúsító rendőrség négy terroristát agyonlőtt, egy ötödiket megsebesített, aki később belehalt sérüléseibe. A merényletekkel összefüggésben már négy gyanúsítottat vettek őrizetbe.



A két támadásban 14 ember meghalt, a sérültek száma pedig legalább 130.