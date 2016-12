Michael Schumacher fia a Forma-3-ban folytatja

Mick Schumacher idén a második helyen végzett a német és olasz Forma-4-es bajnokságban, ennek is köszönhető, hogy a következő idényben egy kategóriával feljebb, a Forma-1 "előszobájában" versenyezhet a konstruktőri címvédő Prema Powerteam színeiben.



A fiatal pilóta szombati nyilatkozatában leszögezte, hogy távlati célja a Forma-1-es világbajnoki cím megszerzése. "Tudom, hogy a Forma-3 segítségével közelebb kerülök a Forma-1-hez, hiszen a legnagyobbak is megfordultak itt. Ha eljön az idő az újabb váltásra, azt érezni fogom, de tudom, hogy ez a pillanat is rendkívül fontos a karrieremben" - nyilatkozta az ifjú Schumacher.



A Forma-1-es világbajnokok közül többek között Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost, Ayrton Senna és Lewis Hamilton is sikeresen szerepelt egykor a Forma-3-ban.



Michael Schumacher - aki január 3-án lesz 48 éves - 2013. december 29-én síbalesetet szenvedett a franciaországi Méribelben, súlyos fejsérülése miatt kétszer meg kellett operálni. Sokáig mesterséges kómában tartották, majd fokozatosan felébresztették, és 2014 szeptembere óta a Genfi-tó partján lévő otthonában ápolják. Állapotáról a család nem hoz nyilvánosságra részleteket.