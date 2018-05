Mindent megnyert közel 3 év alatt, mégis távozik: lemondott Zidane a Real Madrid vezetőedzői posztjáról

Lemondott posztjáról Zinedine Zidane, a Bajnokok Ligája-győztes Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzője.A francia szakember, akinek szerződése 2020-ig szólt, csütörtökön - öt nappal csapata újabb Bajnokok Ligája-diadalát követően - sajtótájékoztatón jelentette be váratlan döntését."Azt hiszem, ez a megfelelő pillanat nekem magamnak, a csapatnak és a klubnak is. Ezt kell tennem mindenki érdekében" - szögezte le. - "Ennek a csapatnak továbbra is győznie kell, ehhez viszont változásra, három év után más hangra, más munkamódszerre van szükség. Ezért hoztam meg ezt a döntést".A 45 éves tréner kifejtette, nagyon szereti a madridi klubot és az elnökét is, aki mindent megtett érte. Hozzátette, ezért mindig hálás lesz neki. Egyúttal jelezte, nem keres más csapatot.Zidane 2016 januárjában vette át a királyi gárda irányítását Rafael Benitezt váltva, majd első vezetőedzői megbízatása során egymás után háromszor vezette BL-győzelemre együttesét, a BL 1993-as bevezetése óta még címvédésre sem volt példa.A francia tréner, aki 2001-től 2006-os visszavonulásáig játékosként is szolgálta a Real Madridot, két és fél év alatt kilenc trófeát hódított el: a három BL-cím mellett kétszer-kétszer az európai Szuperkupát és a klubvilágbajnokságot, egyszer-egyszer pedig a spanyol bajnokságot és Szuperkupát nyerte meg.Rajta kívül Bob Paisley és Carlo Ancelotti diadalmaskodott edzőként háromszor a legrangosabb európai kupasorozatban, de egyikük sem sorozatban.