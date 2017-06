MLS - Nikolics megint gólt lőtt a Chicagóban

A közép-európai idő szerint vasárnap hajnalra virradó összecsapáson a támadó az 52. percben talált be, együttese pedig azzal a góllal már 3-0-ra vezetett. A legutóbbi tíz mérkőzésén két döntetlen mellett immár nyolcadszor nyertes Chicago hőse ezúttal mégsem a magyar csatár volt, hanem csapattársa, a ghánai David Accam: a szélső amellett, hogy előkészítette Nikolics gólját, önmaga háromszor is eredményes tudott lenni.



A keleti főcsoportban ezzel továbbra is második helyen áll a Chicago Fire, hátránya egy pont a listavezető Toronto FC mögött. Nikolics előnye a mesterlövészek listáján három gól a mexikói Erick Torresszel szemben.