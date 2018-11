Möbelringen Kupa - Harmadik meccsét is elveszítette a magyar válogatott

Az Európa-bajnok és házigazda Norvégiától csütörtökön 25-19-es, a világbajnok Franciaországtól szombaton 19-18-as vereséget szenvedtek a magyarok az Oslo melletti Fornebuban zajló tornán.



Eredmény:

Dánia-Magyarország 23-16 (10-8)

a magyar gólszerzők: Planéta 5, Tóth G., Kiss N., Tóvizi 2-2, Pálos-Bognár, Schatzl, Orbán, Kazai, Szabó L. 1-1



A Háfra Noémi, Kovacsics Anikó, Mészáros Rea, Klivinyi Kinga, Bíró Blanka és Kovács Anna nélkül felálló magyar csapat szerzett vezetést Pálos-Bognár Barbara góljával, de azután több mint hét percig nem talált be. Ezúttal is sokat hibázott a válogatott, több helyzetet kihagyott, és számos alkalommal eladta a labdát. Mindezek ellenére visszavette a vezetést Kim Rasmussen szövetségi kapitány együttese, majd hat percig ismét nem volt eredményes, ezt egy 4-0-s sorozattal használták ki a dánok (9-6).



A 27. percben deréksérülés miatt le kellett cserélni Szabó Laurát, aki csak a második félidőben térhetett vissza a pályára.



A védekezéssel nem voltak különösebb problémája az együttesnek, de támadásban ezúttal is gyengélkedett, így a szünetben Dánia két találattal vezetett.



Kiss Éva védéseire alapozva a második felvonás elején sikerült az egyenlítés, majd hét percig nem született újabb gól, amit ezúttal is egy 4-0-s szériával büntettek a dánok.



A végjátékra végképp elkészültek erejükkel Kim Rasmussen gárdája, a játékosok támadásban alig-alig voltak képesek megoldani a feladatukat, ezért újabb hosszú gól nélküli sorozatot produkáltak és sima vereséget szenvedtek.



A franciaországi Európa-bajnokság jövő csütörtökön kezdődik, a magyar csapat a C csoportban, Montbéliard-ban sorrendben Hollandiával, Horvátországgal és Spanyolországgal találkozik.