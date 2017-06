Molnár Flóra országos csúcsot úszott Rómában

Két aranyérem mellett egy országos csúcsot is hozott magyar szempontból a hagyományos római nemzetközi úszóverseny, a Sette Colli (Hét Domb) pénteki nyitónapja: nyert Kapás Boglárka és Bohus Richárd, Molnár Flóra pedig megjavította a magyar rekordot 50 méter pillangón.



Molnár, a nagykanizsaiak 19 esztendős versenyzője - az ezúttal már 54. alkalommal kiírt verseny honlapjának tanúsága szerint - 26.15 másodperccel negyedikként ért célba a szám döntőjében, idejével azonban jelentősen módosította az előző országos csúcsot, amelyet Bordás Beatrix tartott 26.43 másodperccel 2008. augusztus 3. óta.



A nap legeredményesebb magyarjának Kapás Boglárka bizonyult, aki egy aranyat és egy ezüstöt is gyűjtött. Az olimpiai és világbajnoki bronzérmes, négyszeres egyéni Európa-bajnok úszó előbb a 400 méteres gyors döntőjében győzött nagy fölénnyel (4:06.05 p), majd 1500 méter gyorson csapott másodikként a célba (16:16.79).



Aranyérmet szerzett Bohus Richárd is, aki 50 méter pillangón (25.04 mp) nyert Balog Gábor (25.12) előtt. Pulai Bence ötödikként zárt 100 méter pillangón (52.70), míg Jakabos Zsuzsanna 200 méter gyorson (1:59.33), Lobanovszkij Maxim pedig 50 méter gyorson (22.36) lett nyolcadik.