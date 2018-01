Mourinho meghosszabbítaná szerződését a Manchester Uniteddal

José Mourinho, a Manchester United labdarúgócsapatának vezetőedzője elmondta, jelenlegi szerződése jövő nyári lejárta után is maradna a klubnál.



"A mostani kontraktusom felénél járok, de a Manchester United iránti elkötelezettségem maximális. Ha a klub azt szeretné, hogy maradjak, maradni fogok" - nyilatkozta a portugál szakember.



Mourinho hozzátette, csak a vezetőségen fog múlni, hogy a 2019/20-as szezonban is ő irányítja-e majd a csapatot.



"Ha boldogok velem és azzal, amit addig elérünk, folytatom" - jelentette ki.



A 2016 nyarán kinevezett, 54 éves edző első szezonjában az angol Szuperkupát, a Ligakupát és az Európa Ligát is elhódította a manchesteriekkel, akikkel jelenleg a bajnokságban második helyen áll, a Bajnokok Ligájában pedig a nyolcaddöntőbe jutott.