Muszáj nyernünk - Csehország-Magyarország 18.15-től élőben

Nagy csatában, de második csoportmérkőzését is elveszítette a magyar férfi kézilabda-válogatott a Horvátországban zajló Európa-bajnokságon. Ljubomir Vranjes együttesére - az előzetes várakozásoknak megfelelően - szerdán, a csoportkör utolsó fordulójában kulcsmeccs vár Csehország ellen, azonban a helyzet némileg bonyolódott. A csehek ugyanis nagy meglepetésre legyőzték a dánokat, így ahhoz, hogy a magyar válogatott továbbjusson, mindenképp győzni kell. Viszont az sem mindegy, mennyivel tudunk nyerni: ugyanis a háromgólos győzelem is kevés lehet, amennyiben a dánok a 20.15-kor kezdődő mérkőzésen legalább egy pontot szereznek a spanyolok ellen. Ha viszont négy góllal nyerünk, akkor nem kell számolgatni és izgulni, biztosan ott vagyunk a középdöntőben, és ezzel a csapat teljesíti a szövetség elvárásait a tornán való szerepléssel kapcsolatban.



A csehek a torna előtt elveszítették legnagyobb klasszisukat, hiszen a 2010-ben a világ legjobb játékosának megválasztott Filip Jícha a sorozatos sérülései miatt a nyáron visszavonult a játéktól. Keretükben két, a magyar NB I-ben szereplő játékos is található: a Dabasban játszó Petr Slachta mellett az eddigi két meccs alapján a legeredményesebb, Balatonfüredben játszó Stanislav Kasparek.