Nagy Ádám 2016 magyar aranylabdása

Az nb1.hu alapítója és örökös főszerkesztője, az öt évvel ezelőtt elhunyt Imre Mátyás 1998-ban hívta életre a Magyar Aranylabda díját, amit azóta is minden évben odaítélnek az új­ság­írók a legjobb magyar futballistának. Tavaly a legtöbb pontot Nagy Ádám, a Bologna játékosa kapta, aki egyébként a legjobb utánpótláskorú futballisták mezőnyében is az élen végzett.Mint minden szavazás esetében, ezúttal is lehet vitatkozni a győztes személyét illetően, de nem érdemes - írja a borsonline.hu . Nagy fantasztikus idényt futott első felnőttszezonjában a Ferencvárosban, tavaly nyáron rögtön bajnok lett, majd a magyar válogatott színeiben az Eb-n is kiváló játékot nyújtott. Nem véletlen, hogy a kontinenstorna után a magyar játékosok közül egyedüliként tudott a négy legerősebb európai bajnokság egyikébe, a Serie A-ba elszerződni.A 21 éves játékos mögött második helyen Gera Zoltán, harmadik helyen Nikolics Nemajna végzett.