Nagy László a lettek elleni Eb-selejetezőn nem játszik

A csoport állása:

1. Dánia 7 pont,

2. Magyarország 5,

3. Hollandia 4,

4. Lettország 0

A magyar szövetség honlapjának keddi beszámolója szerint a csapatkapitány a szezon végén nincs megfelelő állapotban ahhoz, hogy két mérkőzésen is pályára lépjen, így a szövetségi kapitány a vasárnapi, hollandok elleni veszprémi találkozón számít a játékára."Számos fiatal játékos, friss erő is a csapatba került, a hosszú szezon végén rájuk is számítok. Eredetileg négy jobbátlövőt hívtam be, így a balkezesek között Ancsin Gáborra, Fekete Bálintra és Tóth Attilára is feladatok várhatnak Lettországban" - nyilatkozta Javier Sabaté szövetségi kapitány.A csapat kedden délután Győrbe utazik, majd szerdán Bécsből repül el a balti országba. A mérkőzést Valmierában rendezik csütörtökön, magyar idő szerint 18.35-től.A csoportok első két helyezettje, valamint a hét selejtezőcsoport legjobb harmadikja jut ki az Európa-bajnokságra.