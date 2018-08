NB I foci - A Honvéd fölényesen nyert a Debrecen ellen, győzött a Fradi

OTP Bank Liga, 6. forduló

A debreceni Könyves Norbert (b2), valamint a kispesti Dino Skvorc (b) és Gróf Dávid kapus (j) a labdarúgó OTP Bank Liga 6. fordulójában játszott Budapest Honvéd - Debreceni VSC mérkőzésen a budapesti Új Hidegkuti Nándor Stadionban 2018. augusztus 25-én. Budapest Honvéd-Debreceni VSC 3-0. MTI Fotó: Szigetváry Zsolt

A pályaválasztó Budapest Honvéd 3-0-ra legyőzte a Debrecen csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójának szombati játéknapján. A kispestiek otthonuk, a Bozsik-stadion újjáépítése miatt most másodszor fogadták soros ellenfelüket az MTK pályáján, az Új Hidegkuti Nándor Stadionban. A Honvéd legutóbb tavaly májusban győzte le a DVSC-t, azóta négyszer a hajdúságiak nyertek, egy mérkőzés pedig döntetlenre végződött.(1-0)Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1765 néző, v.: Bognár T. gólszerzők: Danilo (22., 79. - a másodikat tizenegyesből), NíGog (87.) sárga lap: Danilo (4.), Baráth (69.), illetve Avdijaj (18.), Varga K. (39.), Könyves (48.), Ferenczi J. (50.)Budapest Honvéd: Gróf - Baráth, Kamber, Skvorc - Heffler T., Vadócz (Pilík, 58.), Gazdag, Nagy G., Kukoc (NíGog, 80.) - Holender, Danilo (Banó-Szabó, 88.)Debrecen: Nagy S. - Cikos, Kinyik, Szatmári, Ferenczi J. - Varga K., Tőzsér, Haris (Bereczki, 63.), Bódi - Könyves (Kusnyír, 80.), Avdijaj (Takács T., 59.)Az első játékrészben egyértelmű fölényben futballoztak a kispestiek: többet birtokolták a labdát, és hat kapura lövésük volt, míg a vendégeknek egy sem. A Honvéd a félidő közepén Danilo góljával vezetést szerzett, és a játék képe a folytatásban sem változott, az állás azonban a szünetig nem változott. Az 57. percben alakította ki első helyzetét a Debrecen, de Ferenczi János a kapufát találta el. A 78. percben Nagy Sándor kimozdult a DVSC kapujából, a gólhelyzetben lévő Danilo feldobta magát a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig büntetőt ítélt, amelyet a brazil csatár értékesített.A 80. percben bemutatkozott a kispestieknél az augusztus 10-én igazolt francia David NíGog, aki korábban 61 mérkőzést játszott a Paris Saint-Germain színeiben a francia első osztályban, majd Angliában, a Premier League-ben 99 meccsen 12 gólt szerzett és 11 gólpasszt adott.A csatár 2009 novemberében győztes gólt szerzett a Debrecen-Liverpool (0-1) Bajnokok Ligája csoportmérkőzésen a Puskás Ferenc Stadionban, és - a 87. percben - ezúttal is betalált a hajdúságiaknak.fk: BAZ/ÉSZAK-ALFÖLD/ÉSZAK-MAGYARORSZÁG/EUR/HU/KISVÁRDA/KÖEU/ MISKOLC/SZA ld: Kisvárda, 2018. augusztus 25., szombat (MTI) - Megszerezte második pontját a labdarúgó OTP Bank Ligában a Kisvárda azzal, hogy szombaton hazai pályán döntetlent játszott a Diósgyőrrel a hatodik fordulóban. Az újonc csapat egy hete története első élvonalbeli góljával az első pontját gyűjtötte be, most pedig a másodikkal a másodikat. A vendég DVTK sorozatban a 13. idegenbeli bajnoki mérkőzésén maradt nyeretlen.(0-1)Kisvárda, 2137 néző, v: Szőts gólszerzők: Vári (51., tizenegyesből), illetve Mihajlovic (41.) sárga lap: Horváth Z. (27.), illetve Tóth B. (45.), Karan (49.), Forgács (89.Kisvárda: Felipe - Melnyik, Ene, Vári, Protic (Mitosevic, 59.) - Lucas, Misic (Karaszjuk, 83.) - Ilic, Goszonyi (Sassa, a félidőben), Anderson - Horváth Z.DVTK:Antal - Sesztakov, Brkovic, Karan, Nagy T. - Tóth B., Tajti, Bárdos (Forgács, 78.)- Makrai (Hasani, a félidőben), Mihajlovic, Vernes (Joannidisz, 68.)Jó iramban, kisvárdai fölénnyel kezdődött a mérkőzés. A hazai csapat már az ellenfél térfelén letámadott és többször eljutott kapura lövésig. Mintegy húsz perc elteltével ugyan visszavett az iramból, de a szórványos diósgyőri támadásokat így is magabiztosan szűrte meg. Végig fölényben futballozott a hazai csapat, ez azonban nem járt azzal, hogy sok nagy helyzetet dolgozott volna ki, több távoli lövése ugyanakkor veszélyes volt. A hajrában viszont váratlanul vezetést szerzett a DVTK: egy bal oldali szöglet után a lecsorgó labdát Mihajlovic az öt és felesről, középről passzolta a hazai kapuba. A második félidő elején a Kisvárda büntetőből egyenlített, Karan húzta földre a mezénél fogva Horváthot, a tizenegyest Vári higgadtan a bal alsó sarokba lőtte. Ezután ismét lendületbe jött a hazai együttes, amely végig sokkal aktívabban játszott, mint a DVTK. A vendégcsapat alig jutott el a kisvárdaiak tizenhatosáig, miközben a hazaiak többször is közel álltak a gólszerzéshez és ezzel első élvonalbeli győzelmük kiharcolásához, ami azonban végül nem jött össze nekik.A házigazda Paksi FC 3-2-re legyőzte a Puskás Akadémiát az OTP Bank Liga hatodik fordulójának szombati játéknapján, ezzel megszerezte idénybeli első sikerét.Paksi FC-Puskás Akadémia FC 3-2 (1-0)Paks, 600 néző, v.: Farkas gólszerzők: Hahn (14., 93.), Hegedűs (52. - öngól), illetve Arabuli (76.), Latifi (81.) sárga lap: Lenzsér (22.), Hahn (67.), Papp (72.), illetve Zsidai (32.), Kiss T. (45.), Trajkovski (61.), Latifi (91.) piros lap: Lenzsér (80.)Paks: Nagy G. - Kulcsár D. (Vági, 43.), Lenzsér, Fejes, Szabó J. (Gévay, 43.) - Papp - Bertus, Haraszti, Kecskés, Bartha (Remili, 79.) - HahnPuskás Akadémia: Danilovic - Spandler, Hegedűs, Heris, Trajkovski - Zsidai, Bokros (Szakály, 85.) - Kiss T. (Arabuli, 68.), Latifi, Knezevic (Vlasko, 59.) - RadóAz előző körben a Ferencváros vendégeként döntetlent játszott Paks korai góllal adta meg az alaphangot a szintén nyeretlen Puskás Akadémia ellen, majd bő negyedórán át a vendégek voltak mezőnyfölényben. A félidő hajrájában két hátvédet is cserélniük kellett a paksiaknak. Térfélcsere után egy szerencsés góllal növelték előnyét a házigazda, majd sorra alakultak ki a helyzetek mindkét kapu előtt. A rákapcsoló Puskás öt perc alatt kiegyenlített, miközben a Paks emberhátrányba került. A hajrá mégis a hazaiaké lett, akik kilenc mérkőzés után megszerezték első győzelmüket, míg a felcsútiak továbbra is nyeretlenek az idényben.Győzelemmel mutatkozott be a Ferencváros kispadján Szerhij Rebrov: a listavezető zöld-fehérek az OTP Bank Liga hatodik fordulójának szombati játéknapján a csereként pályára lépett Böde Dániel 91. percben szerzett góljával nyertek Mezőkövesden.(0-0)Mezőkövesd, 4015 néző, v.: Iványi gólszerző: Böde (91.) sárga lap: Cseri (30.), Mevoungou (77.), Szalai (79., 93.), Pillár (82.), illetve Lanzafame (28.), Spirovski (46.), Lovrencsics (60.) piros lap: Szalai (93.)Mezőkövesd: Dombó - Pillár, Silye, Szalai, Vadnai - Cseri, Meszhi, Tóth B., Mevoungou - Vajda (Alvés, 70.), Drazic (Koszta, 70.)Ferencváros: Dibusz - Botka, Blazic, Leandro, Heister - Gorriaran (Sigér, 86), Spirovski (Bőle, 70.) - Varga R. (Böde, 80.), Petrjak, Lovrencsics - LanzafameAz első negyvenöt percben nem igazán érződött még a Ferencváros kispadjára Thomas Doll helyére kinevezett Szerhij Rebrov munkája: az ukrán szakember bemutatkozásakor azt mondta, arra fog törekedni, hogy csapata végig diktálja az iramot. Igaz, már a szerdai sajtótájékoztatóján hozzátette, ehhez természetesen időre lesz szüksége az együttesnek. A találkozót ugyan a zöld-fehérben futballozó vendégek irányították, de ez a helyzetek számában nem mutatkozott meg. A fordulást követően a fővárosiak kerültek fölénybe, de a ferencvárosi drukkereknek elég volt annyi, hogy a Mezőkövesd néhány percre beszorította riválisát, máris ébresztőt kiáltottak kedvenceiknek. A hajrában szinte az utolsó pillanatig elmaradtak a nagy gólhelyzetek, a 91. percben azonban egy pillanatra kinyíltak a hazaiak, ezt pedig egy gyors kontrával büntették a vendégek. A befejező a csereként pályára lépett Böde volt, aki ezzel három pontot szerzett csapatának.