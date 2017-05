NB I foci - Már szombaton bajnok lehet a Honvéd

Ahhoz, hogy a kispestiek már ezen a hétvégén ünnepelhessenek, győzniük kell a bennmaradásért küzdő Debrecen vendégeként, továbbá legfőbb üldözője Felcsúton nem szerezhet pontot a tavaly aranyérmes Ferencváros ellen. Ha ez megtörténik, hárompontos különbség alakul ki a két csapat között, de a Honvédnak kettővel több győzelme lenne, azaz pontegyenlőség esetén is élen maradna az utolsó

fordulót követően. A Honvéd 24 év után érhet ismét a csúcsra.



Ennek a fordulónak akkor is komoly jelentősége van, ha nem lesz bajnokavatás szombaton, ugyanis akkor a mostani eredmények döntik el, hogy a kispesti vagy a székesfehérvári csapat várhatja-e kedvezőbb helyzetből a két gárda bajnoki döntővé váló utolsó fordulós rangadóját. A Videotonnak több pontot kellene szereznie riválisánál ebben a körben, hogy jövő héten számára elegendő legyen a döntetlen a Bozsik Stadionban. Ha a fővárosiak ezúttal ugyanannyi pontot szereznek, mint a Videoton, esetleg egy-, vagy kétpontos előnyre tesznek szert, akkor a bajnoki döntőben számukra lesz elég a döntetlen.



A bajnoki címért versengő két gárda egyaránt három mérkőzésen át tartó győzelmi sorozattal várja soros összecsapását. Papíron a fővárosiaknak könnyebb dolguk lesz, de nem vehetik félvállról a találkozót, mert a hajdúsági együttes vélhetően motiváltan lép majd pályára tekintve, hogy három ponttal biztosan, míg eggyel nagy valószínűséggel megőrzi élvonalbeli tagságát. A hazaiak vereséggel is NB I-esek maradhatnak, amennyiben a Diósgyőr idegenben legyőzi az MTK-t.



A Videoton is motivált ellenféllel néz szembe, amely ráadásul a debrecenieknél nagyobb játékerőt képvisel: a harmadik és a Magyar Kupa-döntőben is érdekelt Ferencváros győzelmével már nem végezhetne negyediknél rosszabb pozícióban, ezáltal bebiztosíthatná Európa Liga-indulását a következő szezonra. Az elmúlt négy fordulóban a Videoton és az FTC gyűjtötte a legtöbb pontot, egyaránt tizet.



A bronzéremért vívott küzdelemben is fontos lenne a zöld-fehéreknek a felcsúti siker, mivel a mögöttük egypontos hátránnyal negyedik és szintén kupadöntős Vasasra ezúttal - a papírforma szerint - könnyű mérkőzés vár a már kiesett Gyirmót vendégeként.



A bennmaradásért vívott küzdelem is eldőlhet: amennyiben az MTK kikap a DVTK-tól a "kiesési rangadón" és a Mezőkövesd begyűjti a három pontot a vendég Pakssal szemben, akkor a kék-fehérek búcsúznak az NB I-től.



OTP Bank Liga, 32. forduló:

szombat:

Újpest FC-Swietelsky Haladás 18.00, v.: Erdős

Debreceni VSC-Budapest Honvéd 18.00, v.: Farkas

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 18.00, v.: Szabó Zs.

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 18.00, v.: Andó-Szabó

Gyirmót FC-Vasas 18.00, v.: Solymosi

Videoton FC-Ferencváros, Felcsút 20.30, v.: Iványi



A tabella:

1. Budapest Honvéd 31 18 5 8 49-28 59 pont

2. Videoton FC 31 17 8 6 61-26 59

3. Ferencváros 31 13 10 8 51-40 49

4. Vasas 31 14 6 11 47-38 48

5. Paksi FC 31 11 11 9 38-33 44

6. Swietelsky Haladás 31 12 7 12 40-42 43

7. Újpest FC 31 9 12 10 45-48 39

8. Debreceni VSC 31 10 8 13 37-40 38

9. Diósgyőri VTK 31 10 6 15 38-55 36

10. Mezőkövesd Zsóry FC 31 9 9 13 35-51 36

11. MTK Budapest 31 8 11 12 25-35 35

12. Gyirmót FC 31 4 9 18 18-48 21 - már kiesett