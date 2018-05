NB I foci - Sima Videoton győzelem + eredmények

Hárommal verte a Videoton a Haladást



Sima, háromgólos győzelmet aratott a Videoton a vendég Haladás ellen Felcsúton, a Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában. OTP Bank Liga, 30. forduló



Videoton FC-Szombathelyi Haladás 3-0 (1-0)

Felcsút, 1977 néző, v.: Kassai

gólszerző: Nikolov (19.), Nego (61.), Pátkai (86.)

sárga lap: Varga J. (27.), Fiola (32.), Kovács I. (53.), Hadzic (70.), illetve Kiss T. (14.), Király G. (25.), Rácz B. (51.), Kovács L. (58., 70.)

piros lap: Kovács L. (70.)



Videoton: Kovácsik - Nego, Fiola, Vinícius (Tóth B. 88.), Stopira (Tamás K. 87.) - Pátkai, Hadzic, Varga J., Nikolov - Kovács I., S. Scepovic (M. Scepovic 76.)



Haladás: Király G. - Schimmer (Polgár 64.), Wils, Kolcák, Németh Milán - Grumics - Kiss T., Rácz B. (Németh Márió 56.), Kovács L., Halmosi (Pinte 67.) - Williams



Lendületesebben kezdte a Videoton a két együttes 80. bajnoki összecsapását. Fölényük a 19. percben érett góllá: Stopira beadását Nikolov juttatta a hálóba két lépésről. A folytatásban a Haladás próbálkozott többet, de gólhelyzetig nem jutott. Vinícus felső lécre fejelt labdájával indult a második játékrész, majd Nego megszerezte a fehérváriak második találatát. A szombathelyiek helyzetét tovább nehezítette, hogy Kovács Lórántot kiállította a játékvezető. A kegyelemdöfést Pátkai Máté adta meg a Haladásnak, beállítva ezzel a 3-0-s végeredményt.



Kispesti siker Pakson



A tavalyi bajnok Budapest Honvéd Davide Lanzafame duplájával 2-1-es győzelmet aratott szombaton Pakson a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában. A kispestiek sikerükkel - többek között éppen a Paksot megelőzve - feljöttek a negyedik helyre. OTP Bank Liga, 30. forduló:



Paksi FC-Budapest Honvéd 1-2 (0-1)

Paks, 1135 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Szakály D. (49.), illetve Lanzafame (2., 63., az elsőt 11-esből)

sárga lap: Kulcsár D. (19.), Gévay (64.), Fejes (72.), illetve Gazdag (75.)



Paksi FC: Rácz - Kulcsár D., Fejes, Gévay, Szabó J. - Simon Á. (Nikházi, 86.) - Haraszti, Kecskés, Bertus, Bartha (Szakály D., a szünetben) - Hahn (Simon A., a szünetben)



Budapest Honvéd: Gróf - Heffler, Kamber, Bobál D. (Kosút, 66.) - Lukács (Holender, 56.), Pölöskei, Gazdag, Banó-Szabó (Tömösvári, 84.), Kukoc - Eppel, Lanzafame



A mérkőzés elején azonnal vezetést szerzett a Honvéd, ugyanis az Eppel buktatásáért megítélt büntetőt Lanzafame értékesítette. A bekapott gól hatására a Paks magához ragadta a kezdeményezést, de komoly dolga nem akadt a vendégek kapusának. A meleg hatására a játékvezető ivószünetet rendelt el, de utána sem lett eseménydúsabb a találkozó, a Paks támadott, helyzeteket azonban nem tudott kialakítani a szünetig. Jót tett a Paksnak a félidőben végrehajtott kettős csere, s éppen az egyik friss játékos, Szakály egyenlített. A folytatásra a meccs is felpörgött, továbbra is a hazaiak játszottak fölényben, de a vendégek is veszélyesebb támadásokat vezettek, egy ilyen végén Lanzafame ismét a fővárosiakat juttatta előnyhöz. A hátralévő időben egyre nagyobb nyomást gyakorolt a Paks, a hajrában számos egyenlítési lehetősége volt, de a zöld-fehér játékosok vagy célt tévesztettek, vagy Gróf védett, így a lehetőségeit jobban kihasználó Honvéd gazdagodott három ponttal.



Bő fél perc alatt nyerte a Mezőkövesd a kiesési rangadót



A Mezőkövesd hazai pályán Koszta Márk első percben szerzett góljával nyert 1-0-ra a sereghajtó Balmazújváros ellen szombaton a labdarúgó OTP Bank Ligában. A hajdúságiak hat meccs óta nem nyertek idegenben, ráadásul e találkozók közül ötön még gólt sem lőttek. A Mezőkövesd március óta először győzött saját közönsége előtt, ezzel nagy lépést tett a bennmaradás felé. OTP Bank Liga, 30. forduló:



Mezőkövesd Zsóry FC-Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 1-0 (1-0)

Mezőkövesd, 1500 néző, v.: Szőts

gólszerző Koszta (1.) sárga lap: Dombó (81.), illetve Rudolf (31.), Sigér (63.)



Mezőkövesd Zsóry FC: Dombó - Farkas D., Pillár, Katanec, Szalai A. - Cseri (Mlinar, 78.), Iszlai, Szeles, Koszta - Bognár (Oláh B., 90.) - Drazic (Novák, 78.)



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Horváth L. - Habovda, Rus, Tamás L., Uzoma - Vajda (Zsiga, 73.), Sigéri, Mausiradze (Arabuli, 59.), Haris - Rudolf (Erdei, 78.), Andric



Mindössze 34 másodperc telt el az összecsapásból, amikor Koszta fejesével máris vezetést szerzett a Mezőkövesd. A korai gól jót tett a mérkőzésnek, mindkét csapat gólratörően futballozott. Az első 45 perc főszereplője a vendégek kapusa, Horváth volt, aki bravúros védésekkel tartotta életben csapatát. A második félidő elején kis híján egyenlített a Balmazújváros, de Andric lövése a kapufán csattant. A folytatásban újra a házigazdák kerültek fölénybe, de ezúttal elmaradtak az igazi helyzetek, s nagyot kellett végül küzdeniük azért, hogy otthon tartsák a három pontot a keleti kiesési rangadón.



Debreceni győzelem a keleti rangadón



A Debrecen 2-1-re győzött a Diósgyőr ellen a Nagyerdei Stadionban, a labdarúgó OTP Bank Liga szombati 30. fordulójában. OTP Bank Liga, 30. forduló:



Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 2-1 (2-0)

Nagyerdei Stadion, 3383 néző, v.: Farkas

gólszerzők: Tabakovic (13., 41.), illetve Bacsa (73.)

sárga lap: Kinyik (52.), Kusnyír (56), Barna (65.), Filip (87.), illetve Ugrai (36.) piros lap: Tamás (1.)



DVSC: Nagy S. - Filip, Kinyik, Szatmári, Barna - Jovanovic, Kusnyír (Könyves, 70.), Tőzsér, Varga K. - Tabakovic (Takács, 49.), Sós (Tisza, 65.)



Diósgyőri VTK: Rados - Nagy T., Karan, Tamás, Forgács - Kocsis, Busai - Hasani (Vela, 57.), Ugrai, Varga J. (Ternován, 61.) - Joannidisz (Bacsa, 72.)



Rosszabbul nem is kezdődhetett volna a mérkőzés a kiesés elől menekülő Diósgyőr szempontjából, Tamást ugyanis a huszadik másodpercben kiállította a játékvezető, miután a védő elsodorta a gólhelyzetben kilépő Sóst. Az emberhátrányba került vendégek ráadásul hamar, még az első negyedórában gólhátrányba is kerültek, majd a félidő hajrájában Tabakovic saját és csapata második találatát is megszerezte. A tíz emberrel játszó DVTK a szünet után is jobbára védekezésre kényszerült, a DVSC előtt több gólszerzési lehetőség is adódott. A csereként beállt Bacsa gólja ugyan visszahozta a vendégeknek a pontszerzés reményét, ám egyenlíteni már nem tudott a Diósgyőr, amely kilenc meccse nyeretlen, és egymás után a hatodik vereségét szenvedte el. A DVSC tavaly december 2-a után tudott ismét hazai pályán bajnoki mérkőzést nyerni.



A Puskás Akadémia harmadszor is legyőzte a szezonban az Újpestet



A Puskás Akadémia 1-0-ra nyert az Újpest vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 30. fordulójában, így szezonbeli harmadik összecsapásukon is a rivális fölé kerekedett. A két együttes május 23-án a Groupama Arénában a Magyar Kupa döntőjében találkozik legközelebb egymással. OTP Bank Liga, 30. forduló:



Újpest FC-Puskás Akadémia 0-1 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 2040 néző, v.: Karakó

gólszerző: Márkvárt (64.) sárga lap: Litauszki (37.), A. Diallo (67.), Szűcs K. (75.), Burekovic (90.), illetve Knezevic (44.), Molnár G. (59.)



Újpest FC: Gundel-Takács - Balázs B., Bojovic, Litauszki, Burekovic - A. Diallo, Szűcs K. (Cseke, 85.) - Pauljevic, Nwobodo, Zsótér (Onovo, 54.) - Tischler (Novothny, a szünetben)



Puskás Akadémia: Hegedüs L. - Poór, Heris, Spandler, Trajkovski - Bacelic-Grigic, Márkvárt (Szécsi, 89.) - Molnár G., Knezevic (Henty, a szünetben), Szakály P. - U. Diallo (Balogh B., 52.)



Közepes irammal indult a találkozó, kevés helyzet adódott a játékosok előtt. A játékrész közepére az újpestiek némi mezőnyfölényt harcoltak ki, de ez kevés volt, hogy a házigazdák a vezetést is megszerezzék. A felcsúti kapusnak, Hegedüs Lajosnak a 35. percben akadt először komolyabb dolga, majd a hazaiak hálóőre, Gundel-Takács Bence mentett látványos védéssel egy szabadrúgást. Utóbbi labdarúgó - aki tavaly nyáron Felcsútról igazolt a Megyeri útra - először lépett pályára az NB I-ben. A fordulást követően mindkét kapunál komoly lehetőség maradt kihasználatlanul, majd a 64. percben a felcsútiak megszerezték a vezetést: védelmi kihagyást követően Márkvárt Dávid közelről volt eredményes. A hátrányba került Újpest beszorította a felcsútiakat, utóbbiak megelégedtek azzal, hogy fegyelmezetten zárt a védelmük, és így nem engedték befejezni az amúgy is sokszor pontatlan hazai akciókat. Az Újpest legutóbbi hat bajnokiján nyeretlen maradt a Puskás Akadémia ellen: három döntetlent követően sorozatban harmadszor kapott ki. A lila-fehérek 2015. május 23. óta nem győzték le a Puskás Akadémiát, akkor vendégként diadalmaskodtak 5-4-re. Az újpesti együttes pályaválasztóként továbbra is nyeretlen a felcsúti gárda ellen: négy döntetlen mellett a második vereségét szenvedte el.