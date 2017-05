NB II foci - A felcsútiaknak egy döntetlen is elég a feljutáshoz

Az éllovas PFLA egy ponttal is első lehet, de akár úgy is, ha kikap a Ceglédtől vendégként. Ez utóbbihoz az kell, hogy üldözői - a másik feljutó helyért küzdő Kisvárda, Balmazújváros és Soroksár - ne nyerjenek.



A hétvégi fordulóban a SZEOL után kieshet a Cigánd is, ha nem nyer Balmazújvárosban, ez biztosan be is következik.



Merkantil Bank Liga NB II, 36. forduló:

Budaörs-Soroksár SC, Tatabánya 16.45

Balmazújváros-Szolnoki MÁV FC 18.00

ZTE FC-FC Csákvár 18.00

Mosonmagyaróvár-Cigánd SE 18.00

BFC Siófok-SZEOL SC 18.00

Nyíregyháza Spartacus-Békéscsaba 1912 Előre 18.00

Dorogi FC-Soproni VSE 18.00

Szeged 2011-Kisvárda, Gyula 18.00

Ceglédi VSE-Puskás Akadémia, Albertirsa 18.00

Vác FC-Kozármisleny, Dunaújváros 18.00



Az élcsoport:

1. Puskás Akadémia 35 21 10 4 63-35 73 pont

2. Kisvárda 35 19 8 8 51-28 65

3. Balmazújváros 35 19 7 9 45-33 64

4. Soroksár 35 18 10 7 58-33 64