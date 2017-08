NB II foci - Kikapott az ETO a Békéscsabától - fotók, győzött a Gyirmót, bajban a Sopron

WKW ETO FC Győr - Békéscsaba Előre FC | Online közvetítés | ETO FC Győr Merkantil Bank Liga VI. forduló

ETO FC Győr-Békéscsaba 1912 Előre 0-1 (0-0)Kisvárda-FC Csákvár 3-0 (0-0) Mosonmagyaróvár-Vác FC 0-0Soproni VSE-Szolnoki MÁV FC 0-4 (0-2)Szeged 2011-Budaörs 3-1 (1-0)Kazincbarcika SC-Nyíregyháza Spartacus 2-2 (1-2)Soroksár SC-Dorogi FC 2-1 (1-0)(1–0)Siófok, 400 néző. V.: Takács J.Siófok: Balajcza – Szilágyi Z., Lorentz, Erőss, Farkas N. – Gál M., Lázár Zs. (Tóth B., 63.) – Nagy D. (Bévárdi, 63.), Petneházi, Kovács D. – Elek B. (Szabó B., 81.). Vezetőedző: Disztl László.Gyirmót: Sebők – Achim, Szőcs, Lázár P., Présinger – Kiss M., Varga P. (Tóvizi, 53.) – Szegi (Kőris, 91.), Nagy P. (Lengyel, 84.), Paku – Simon A. Vezetőedző: Molnár László.Gsz.: Gál M. (19.), ill. Simon A. (48., 53.).19. p: Petneházi jobb oldali szögletét Gál csúsztatta kapura. Úgy tűnt, hogy Sebők még a gólvonal előtt meg tudja fogni a fejest, azonban az asszisztens jelezte, hogy a labda túljutott a gólvonalon. 1–0.48. p: Kiss M. bal oldali szögletét követően Varga P. lépte át a labdát, ami Simon A. elé került, aki kapásból a kapu közepébe lőtt, úgy, hogy a labda még a felső lécet is érintette. 1–1.53. p: Présinger futott el a bal oldalon, majd beadására Simon A. érkezett, aki kapásból a bal felső sarokba bombázott. 1–2.Az első félidőben mindkét kapu előtt adódott lehetőség, ám a hazaiak be is találtak, viszonylag gyorsan vezetéshez jutottak, s előnyüket meg is tartották a játékrész végéig. A szünet után a jó napot kifogó Simon András révén gyorsan fordított a Gyirmót, amely akár még növelhette is volna az előnyét, ám több találat már nem esett.Disztl László: – Szoros mérkőzés volt, várható volt, hogy egy gól fog dönteni. A második félidő elején nem úgy jöttünk ki a pályára ahogy kellett volna.Molnár László: – Tudtuk, hogy a siófoki csapat győzelmi kényszerben játszik, erre készültünk. Nem tetszett az első félidei játékunk, mert nem használtuk ki ziccereinket. Szünet után viszont úgy jöttünk ki, hogy a saját játékunkat játszva nyernünk kell. És az első tíz percben rúgott két góllal ez szerencsére sikerült is.Soproni VSE–Szolnoki MÁV FC 0–4 (0–2)Sopron, 350 néző. V.: Zierkelbach P.SVSE: Molnár M. – Fazakas, Fehér, Koronczai, Bor – Kővári, Hadházi, Szabó L. – Garda (Winkler, 75.), Varga Sz. (Angyal, 45.), Batizi-Pócsi (Gyürki, 62.). Vezetőedző: Németh Szabolcs.Szolnok: Hrabina – Molnár R., Balogh M., Horgosi (Földi, 44.), Papp Sz., Lakatos, – Pintér (Farkas, 82.), Tóth B., Kenderes – Jasarevic (Tóth L., 65.), Katona Gy. Vezetőedző: Balogh Pál.Gsz.: Kenderes (9.), Pintér (24.), Jasarevic (61.), Tóth L. (84.).Kiállítva: Koronczai (23.), Szabó L., (58.).6. perc: Kenderesi a jobb kapufa segítségével lőtt a hálóba. 0–1. 24. perc: A kitörő szolnoki csatárt Koronczai lerántotta a tizenhatos előtt, a játékvezető kiállította. A megítélt szabadrúgást Pintér 17 méterről a jobb alsó sarokba lőtte. 0–2. 58. perc: Szabó L.-t második sárga lapja után kiállította a játékvezető. 61. perc: Egy jobbról érkező labdát Jasarevic senkitől se zavarva a jobb alsó sarokba lőtt. 0–3. 87. perc: Tóth L. kilépett a védők szorításából és 7 méterről a kapu bal oldalába lőtt. 0–4.A felesleges kiállítás és az abból eredő gyors gól megpecsételte a soproniak helyzetét. A Szolnok jó taktikát választott, a győzelme teljesen megérdemelt.Németh Szabolcs: – A korai kiállítás megpecsételte sorsunkat, amit a Szolnok jó csapat lévén ki is használt. A kétgólos hátrány és a két kiállítás után teljesen szétesett a csapat. Több tüzet vártam a fiúktól, sajnos nagy bajban vagyunk.Balogh Pál: – Nagyon jól sikerült ez a mérkőzésünk: gyorsan gólt szereztünk, a második kiállítás után pedig már nem volt kérdéses a győzelmünk.0–0Mosonmagyaróvár, 350 néző. V.: Kovács J.Mosonmagyaróvár: Tarczy – Huszárik, Szpirulisz, Szépe, Juhász – Schmatovich (Bartos, 66.), Vágó, Zsigmond (Katona, 56), Laki (Lőrinczy, 76.), Tóth L. – Kapacina. Edző: Várhidi Péter.Vác: Halasi – Hegedűs, Szabó N., Tóth F., Gulyás – Zsolnai, Búrány, Tóth G., Major (Borvető, 67.), Nagy R. (Kákonyi, 73.) – Balajti (Durso, 86.). Edző: Horváth Károly.A 75. percben Zsolnai lövését védte óriási bravúrral Tarczy.Végig mezőnyjátékot látott a közönség, a hazai csapatot a középpályán rendre felülmúlta az ellenfél.Várhidi Péter: – Kilencven percet küzdöttünk, de támadójátékunk gyenge volt.Horváth Károly: – Kapusunknak nem volt dolga, de a helyzeteinket kihagytuk.WKW-ETO FC Győr–Békéscsaba 1912 Előre 0–1 (0–0)Győr, 1500 néző. V.: Németh Á.ETO: Gyurákovics – Vadász (Kabát, 46.), Nagy Á., Gyagya, Bagi – Kovács K., Pongrácz, Csizmadia, Magasföldi (Beliczky, 67.), Rokszin – Erdélyi (Zamostny, 67.). Vezetőedző: Bekő Balázs.Békéscsaba: Ribánszki – Szélpál, Dlusztus, Nagy S., Mészáros – Szatmári I., Ilyés, Gránicz (Eszlátyi, 70.), Kiss L. (Birtalan, 60.), Viczián – Gyurján (Urbin, 64.). Vezetőedző: Boér Gábor.Gsz.: Mészáros (51.).10. perc: Magasföldi bal oldali 25 méteres szabadrúgását hárította szögletre bravúrral a békéscsabai kapus. 28. perc: a meccs ziccere maradt ki, Erdélyi egyedül tört kapura, a 16-oson belül azonban a kifutó kapusba vezette a labdát. 44. perc: Ribánszky öklözte ki a labdát győri szöglet után, Pongrácz nagyszerű mozdulattal, 17 méterről kapásból kapura lőtte, Ribánszky remekül védett szögletre. 51. perc: Jobb oldali békéscsabai beívelés után az ötös bal oldali sarkánál üresen maradt Mészáros földre lefejelt labdája a hosszú sarokban kötött ki. 0–1.Küzdelmes mérkőzést játszott a két csapat, amelyet némi szerencsével nyert meg a vendégcsapat.Bekő Balázs: – Mindaddig, amíg ugyanebben a folyóban járunk, ez fog történni. Hátul a szokásos hibát követjük el, elöl nincs eredménye a játékunknak. Hajtunk, küzdünk és magunkat okolhatjuk a vereségért.Boér Gábor: – Az első félidőben egy kicsit belealudtunk a mérkőzésbe. Ebben az időszakban szerencsénk volt, de csak annak a csapatnak van szerencséje, amely tesz is érte. A második játékrészben már nekünk is voltak lehetőségeink és egyet ki is használtunk.