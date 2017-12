NBA-sztárt vádolnak a török elnök megsértésével

Négy évig terjedő börtönbüntetést kért egy török ügyész az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) Enes Kanterre, mert szerinte a játékos megsértette Recep Tayyip Erdogan török államfőt - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség szerdán.



A New York Knicks csapatában játszó Kanter török útlevelét idén visszavonták a török hatóságok, és elfogatási parancsot adtak ki ellene, miután egy török bíróság szökevénynek minősítette.



Kanter a bíróság szerint a tavalyi török puccskísérlet szervezésével vádolt Fethullah Gülen hitszónok mozgalmának támogatója. Törökországban az utóbbi évben ezreket vettek őrizetbe ennek gyanújával.



A Reuters hírügynökség szerint azonban Kanter valóban támogatója Gülennek, aki 1999 óta él az amerikai Pennsylvania államban önkéntes száműzetésben.



Az ügyész szerdán azzal vádolta az NBA-játékost, hogy a Twitteren keresztül "becsmérelte és gúnyolta" a török elnököt.



Kanter, akinek Twitter-fiókját 526 ezren követik, a hír hallatán így reagált. "Kevesebbet mondtam, mint ahányszor ez a becstelen (ember) megérdemli. Főnök, csapj hozzá még négy évet!!!" - írta.



A kosárlabdázót májusban rövid időre őrizetbe vették Romániában, amikor kiderült, hogy nem érvényes az útlevele. Az amerikai munkavállalást és letelepedést biztosító zöldkártyával bíró Kanter később azonban visszatért az Egyesült Államokba, ahol a fogva tartásáról szóló sajtótájékoztatóján alaposan lehordta Erdogant, "évszázadunk Hitlerének" nevezte.



Kanter tavaly a török hatóságok állításainak alapot is szolgáltatott, miután a török média nyilvánosságra hozott egy levelet, amelyben az NBA-játékos édesapja kitagadta fiát, amiért szerinte a Gülen mozgalom "hipnotizálta" őt. Sőt, Mehmet Kanter, az apa olyan messzire ment, hogy bocsánatot kért Erdogantól, amiért ilyen fia van.



Enes Kanter válaszul kijelentette: Gülennek és mozgalmának, a Hizmetnek (Szolgálatnak) szenteli életét.



A másfél évvel ezelőtti puccskísérletet követően a török kormány átfogó tisztogatásba kezdett az államapparátusban, aminek következtében tízezreket börtönöztek be, és több mint 150 ezer ember veszítette el állását.