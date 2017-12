Nekünk is kezdődik a vébé: Norvégia-Magyarország 13-5 (ÉLŐ)

Csoportmeccsek

A magyar női válogatott a B csoportban szerepel a vb-n. A Sport TV élőben adja a meccseket.

A mieink programja, ma, 20.30: Magyarország–Norvégia, holnap, 18: Magyarország–Svédország, kedd, 14: Magyarország–Argentína, csütörtök, 14: Magyarország–Lengyelország, péntek,18: Magyaroszág–Csehország.

B csoport, 1. fordulóBietigheim-Bissingen, 3600 néző. Vezeti: Line Hansen, Carina Christiansen (dánok).Szövetségi kapitány: Thorir HergeirssonSzövetségi kapitány: Kim Rasmussen.Hétméteres: 1/1 ill. 1/1.Kiállítás:Oftedal most nem a beállóst keresi, inkább ő maga fejezi be talpról. 13-5-nél újra időt kérünk.Kovács egy lecsorgót oldalra akart ütni, de pont így tolta ki a társ elől.Klivinyi nem tudja meglepni Lundét, elkapta a fonalat a norvégok kapusa.Kristiansen vezeti keresztbe a fal előtt, majd a jobb felsőbe lő, 11-5. Lunde véd, de még jöhetünk oldalról: megint a norvég kapus, és Brattsetnek most könnyű dolga volt a hatosról, 12-5.Brattsettel valamit kezdenünk kellene, megint át tudja venni a labdát beállóban, mi több, megint be is dobja a jobb sarokba, 10-4. Bódi a szélről kilövi a hosszú sarkot, 10-5.Hetes, Kovacsicsot lökték meg ziccerben. Kovács már Grimsbonek lőheti: értékesíti is, a kapus feje fölé, 9-4.Schatzl második találata, 8-3. Brattset összeszedi beállóban, 9-3.Lunde sem akar lemaradni, Zácsik átlövését hárítja. Herrem a balszélről ejt pontosan, 8-2.- Bíró duplán! Egy átlövést, majd a kipattanót is védi!- Ennyi hiba nem fér bele, az biztos. Tóth húzása rövid a jobbszélre.- Brattset beállóból, 5-2. Eladott labda után megint indítás, Herrem a befejező, sőt, egy újabb kontra: most Solberg értékesíti a ziccert: 7-2-nél időt kér Kim Rasmussen!- Schatzl szépít, de megint egy villámgyors akció, Herren bevágja a rövidbe a balszélről, 4-2.Szöllősi-Zácsik az első gólszerzőnk, de nagyon gyors válasz, Mörk harmadjára, most betörésből, 3-1.- Mörk talpról egy pokoli nagy gólt lő a jobb felsőbe, 2-0.- Tóth átlövését tolja oldalra Lunde.Az első hetes a meccsen, egy villámgyors akció után: Mörk lövésébe beleüt Bíró, de nem tudja védeni, 1-0.- Zácsik oldalhálóval nyit a szélről, Herren ejtése is pontatlan.- Mi kezdtük a meccset.- Ami a csoportunkat illeti, a csehek és a lengyelek nyertek, előbbiek Argentína, utóbbiak Svédország ellen. A szövetségi kapitányunk az egy az egy elleni játék fontosságát emelte ki - az biztos, tökéletes játékra lesz szükség ahhoz, hogy nyerjünk!Kezdődik a vébé! Hamarosan kezd Kim Rasmussen csapata, rögtön a csoport legnehezebb ellenfelével szemben. Ami talán jó kabala lehet: december másodikán még sosem kapott ki a női válogatott!A válogatott a világ- és Európa-bajnok Norvégiával, valamint Svédországgal, Csehországgal, Argentínával és Lengyelországgal szerepel azonos csoportban. A hatosból az első négy jut a nyolcaddöntőbe.A csoportmeccseket Bietigheim-Bissingenben, a nyolcad- és negyeddöntőt Lipcsében rendezik. Kim Rasmussen szövetségi kapitány csapata ma éppen a norvégokkal kezd, akikkel több világversenyen is előfordult, hogy csak a második héten teljesítettek klasszisuknak megfelelően, ezért a magyarok reményei szerint sikerülhet a bravúr ellenük. A két együttes legutóbb múlt szombaton, a norvégiai Möbelringen-kupán játszott egymással. A magyarok 55 percig remekül tartották magukat, de végül a hazaiak 29–24-re nyertek.Rossz előjel lehet, hogy a svédektől, a lengyelektől és a csehektől is kikaptak a magyarok a legutóbbi találkozásuk alkalmával. A világbajnokságon a B csoport leggyengébb csapatának számító Argentínán kívül még legalább egy riválist le kell győzni a továbbjutáshoz. Ráadásul mivel a csoportkört rögtön az egyenes kieséses szakasz követi, minél hátrébb végez egy csapat a csoportban, annál nehezebb ellenfelet kap a nyolcaddöntőben, ahol a magyarok a papírforma szerint Franciaországgal, Romániával vagy Spanyolországgal találkozhatnak.A női kézilabda NB I-et a magyar válogatott tagjain kívül 27 játékos és egy edző képviseli a Németországban zajló világbajnokságon.

A Bajnokok Ligájában és a magyar bajnokságban is címvédő Győri Audi ETO KC játékosai közül Eduarda Amorim a brazil, Yvette Broch és Cornelia Nycke Groot a holland, Kari Aalvik Grimsbö, Nora Mörk és Stine Oftedal a norvég nemzeti együttest erősíti, a spanyol vezetőedző, Ambros Martín pedig a román válogatott szövetségi kapitánya.



A Ferencvárost a holland Danick Snelder és Laura van der Heijden, valamint a spanyol Nerea Pena képviseli a tornán.



A Kisvárda csapatából Samira Rocha a brazil, Tamara Radojevic és Marina Dmitrovic pedig a szerb válogatott szűk keretébe került be.



A brazil Barbara Arenhart és Karoline Souza, illetve a szerb Sanja Radosavljevic a Váci NKSE, a svéd Jamina Roberts, a spanyol Mireya González Álvarez és a szerb - de már magyar állampolgársággal is rendelkező - Katarina Krpez Slezak pedig az Érd HC játékosa.



Az Alba Fehérvárt és a Dunaújvárosi Kohász KA együttesét is egy-egy szerb kézilabdázó képviseli, előbbit Jelena Lavko, utóbbit pedig Katarina Tomasevic.



A Siófok KC tagjai közül a dán Simone Böhme, a francia Estelle Nze Minko, a román Denisa-Stefania Dedu és a szerb Sanja Damnjanovic léphet pályára Németországban, az NB I tabellájának tizedik helyén álló Debrecen csapatából pedig a dán Lotte Grigel, a román Maria-Madalina Zamfirescu és az orosz Anna Punko tagja hazája nemzeti együttesének a világbajnokságon.